夏天快到了，可預期又要發生一連串的停電事件，台灣電力供應亮紅燈，如同去年郭台銘預料「明年一定缺電」；經濟部因此透過電價費率審議會，拍板鎖定高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，看樣子高耗能的半導體產業，現在一定很緊張。按照蔡英文總統的規畫，2025年發電結構本應為燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，然而經濟部官員們到現在還是完全沒有辦法說明，電力供應的調整要怎麼滿足增長的需求，只想透過漲價來掩飾目前面臨的缺電危機，這樣子的做法只會讓人看破手腳。

其實執政黨僵化的能源政策，在民進黨2012年提出「2025非核家園」的構想後，基於空污的考量下，天然氣便承擔了補足核電缺口的任務；但是政府於推動再生能源上的執行不力，躉售電價的推動步調過於緩慢，讓相關的能源業者都很不滿意，一件產業可以獲利同時又可以解決缺電的事情，就只能做得零零落落而無法獲得民眾諒解。

從台灣電力公司的網站上，可以得到歷年發購電量的相關數據（見首圖），可以了解從2016蔡英文執政後到2021的統計數據，再生能源比率只從5%提升到6%，目前到2024的時間只剩下兩年了，再生能源20%這張支票到底是要怎麼樣子兌現啊！

燃氣比例已從36%衝到43%，以6年執政歷程中有每年跳動3%的趨勢看來，看樣子似乎是達到50%有機會；不過伴隨著俄羅斯入侵烏克蘭，天然氣漲價成為國際必然趨勢，正好規劃把雞蛋放在這麼危險的籃子中，也沒有其他配套方案的調整空間，只會謊稱「新找到的天然氣及燃煤比俄羅斯還便宜」，殊不知說謊才是讓民眾無法接受的主因。

對於燃煤而言，在沒有取代能源的情況下，產業缺電又是經濟成長過程中政府調控能力的短處，降低趨勢緩慢就是那35%，看樣子會是咫尺天涯般的降不到30%。

此外，從台電自發電量和購電量的數據中看來，購電的比例24%已到極限，看樣子民營火力電廠是佔有重要的角色，也因此與再生能源產生了購電量的排擠效應，難怪能源業者都很不滿意。看著太陽光電的躉購費率，已從110年每度3.7236元至5.6707元，調漲到111年每度3.8680元至5.8952元；小水力發電，已從110年每度2.8599元至3.1683元，調漲到111年每度2.8599元至4.1539元。但是在台電購電比例的框架下，確實是難以讓再生能源可起積極作用。目前台灣住宅用電每度電2.5596元，購買再生能源的成本都比目前電費貴，又是成為漲電價的動力，而且在順利提升再生能源比例的情境中，電價上升幅度還會更快。

「2025非核家園」的發電結構燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，從這樣子的供電組合，再看看這六年執政的發電數據，這個已經不是「說一套、做一套」的問題，而是很明顯的「說一套、做不到」的謊話連連；電價非漲不可是可以理解的事情，但是僵化的能源政策，改革推不動的執政者，才是阻礙國家競爭力的問題所在。

（作者鄞楷謙為民眾黨副秘書長、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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