為期三天的金磚峰會落下帷幕。筆者認為，為完善現有全球治理的體制，金磚國家可做現有國際制度改革的「轉換者」，在融入現有國際規則體系的基礎上，努力修正不合理的規則與制度。在這當中，立足於金磚合作，中國則可做一個富有智慧和耐心的堅定改革者。

金磚合作的最大動力來源於五國都是新興經濟體，其特點有內、外兩點。對外來看，與新興經濟體相對的發達經濟體，在二戰結束後的全球治理體系建立之初，便處在領導位置。而作為新興經濟體的中國、印度和巴西在當時實力較弱，經過新一輪全球化浪潮後才取得較好發展。因此，處在被動地位的新興經濟體對外都有一個共同訴求，即對1945年以來，過去70多年的全球治理體制進行改革，並以同一個聲音說話，令發達經濟體可以聽見。在這個意義上，促進全球治理的體制和機制改革，成為金磚合作非常重要的目標。

當前，世界政治經濟的藍圖格局發生巨大變化，對70多年前的國際體制機制進行相應改革既合情也合理。但改革從來就並非易事，所以金磚五國以同一個聲音說話成為合作的第一步。如果沒有金磚合作的平台，無論是印度還是中國、巴西，均無法在國際舞台上，如現在這般有效地推動全球治理改革。

實際上，無論是從地理條件，還是從政治制度、經濟等各方面來看，其實金磚五國的合作條件並不好，但之所以能走到一起，還是回到了一個原命題，即金磚國家合作的基本定位是推動全球治理改革。而新開發銀行在金磚五國過去16年全球治理改革的合作當中，是最成功的合作項目。

新開發銀行之所以得此名，實際上是被賦予了改革布列頓森林體系的重要使命。2008年金融危機的發生，催生了新興經濟體在布列頓森林體系下的內部改革，推動國際貨幣基金組織和世界銀行改革。但隨著危機消失，改革的動力相對下降。在此背景下，為保證持續不斷的改革動力，金磚國家通過建立新的多邊開發銀行的方式，形成了一種倒逼機制。這也是新開發銀行成為金磚合作金字招牌的關鍵，它的運轉情況越好，倒逼世界銀行改革的動力就越強。

對內來看，僅有推動美歐主導的佈雷頓森林體系改革的共同訴求，不足以支撐新興經濟體實現目標。因此金磚五國之間還需要在內部形成合力，尤其需要一個像新開發銀行這樣，以基礎設施投資和可持續發展為宗旨的合作項目，幫助新興經濟體，包括中等收入國家，改善基礎設施和加強可持續發展。

以中國為例，基礎設施投資能力較強的中國同時也面臨著產能過剩的問題，因此通過諸如推動「一帶一路」倡議、參與建設新開發銀行等方式，符合中國對外進行基礎設施投資的利益訴求。另一方面，如印度、南非等國家則需要吸引外來資本進入本國，進行基礎設施投資。

可以說，新開發銀行的整體定位及其機制，對外能推動布列頓森林體系和世界銀行的改革，同時對內也滿足了5個新興經濟體國家在各自經濟發展中的不同訴求。既能倒逼現有全球治理機制的改革，又能促進金磚五國的內部發展，形成了金磚合作十分寶貴的良性循環機制。

當然，新開發銀行也面臨著一些挑戰。這個由發展中國家主導的新生事物，與現有的、由發達國家主導的多邊開發銀行相比，在運作模式上有較大區別。在治理結構上，與世界銀行採用的加權方式分配股權不同，新開發銀行採用平均分配股權理念，5個創始國均無一票否決權；在與借款國的關係上，新開發銀行則採用「國別體系」（country system），即借款國本身的國家標準和制度體系。這樣的制度安排使得金磚五國在新開發銀行架構內擁有平等地位，激發了各成員國的主人翁精神，但也導致新開發銀行在日常運作中缺少領導力。

從具體指標來看，新開發銀行在成立至今的近八年間，已發放貸款近300億美元，其制度創新的「國別體系」特別符合發展中國家的政治訴求，尤其在多邊開發銀行中，採用「國別體系」令金磚五國得以在所有項目運行過程中使用各自的標準，或者說開發中國家的標準。這解決了一直以來，開發中國家對世界銀行以發達國家標準為要求的、苛刻的貸款條件問題。但也要注意到，相當數量的開發中國家，在包括環保等各方面的貸款標準較低，導致項目運行的實際風險難以控制。此外，新開發銀行不採用世界銀行的高標準，也導致其同其他多邊開發銀行難以開展有效合作。

儘管面臨困難和挑戰，但新開發銀行作為金磚合作的一塊重要金字招牌，對未來的金磚合作的機制化建設仍有一定參考作用。首先，金磚五國需要牢記金磚合作的初心和使命。全球治理改革作為5個金磚國家最大的歷史使命，是金磚合作的基本定位，也是凝聚金磚五國的真正動力。

第二，金磚五國需要在內部找到更多達成共識的方式。五國要想真正平等互諒互讓，在沒有一個霸權國出現的共識原則上開展合作，就需要聚焦現有全球市場中，被公認的不公正不合理不完善領域，方能最大程度釋放合作動力，促使五國緊密團結。

第三，金磚五國需要找到維持長效合作的根本動力，最大程度發現共同利益。加強開發中國家之間的經濟互利合作，對各成員國均有益處，同時金磚合作項目的成果越豐碩，各成員國在國際舞台上的話語權也會相應提高。對金磚五國而言，要理性務實地看待金磚合作的全球治理性質機制，推動完善其作為全球治理平台的作用，開展能夠滿足不同國家利益需求的、更加務實的合作。

金磚合作作為推動改革完善現有全球治理的體制，作為其合作主體的金磚五國或許更適合扮演國際制度改革的「轉換者」，即盡可能融入現有的國際規則體系，在此基礎上努力修正不合理的規則與制度，賦予其新的內涵。

對中國而言，立足於金磚合作，對現有國際制度和體系的改革則更要依靠智慧，把握好機遇。事實上，改革開放以來，中國所取得的經濟發展很大程度得益於融入世界。當今中國正站在一個十字路口，儘管現在的實力今非昔比，融入世界的方式也不需要像過去一樣完全接受，但總體上接受現有國際體制，同時進行改革，這一點對今天的中國尤其重要。在現有國際體系和全球治理中，中國或許更適合做一個擁有智慧和耐心的、堅定的改革者，而非革命者、挑戰者。（作者為復旦大學國際關係與公共事務學院教授）

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