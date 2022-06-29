7月1日是香港回歸25周年的日子，在經歷了過去近十年的香港社會動蕩後，中國終於做出了重要的改革，新任特首李家超將正式就任，這象徵著香港的「二次回歸」。面對世界風雲巨變的今日，香港的未來發展具有重大的意義，它不僅關係著759萬香港人民的切身利益，更將是實現「一國兩制」政治藍圖的檢驗，如果成功實踐將極大的有利於台灣問题的和平解决，更有助於粉碎西方反華力量的「價值觀」聯盟。

過去25年的香港回歸實踐顯示出嚴重的缺陷，因而造成持續多年的政治騒動。這有西方勢力的深層介入，也有嚴重的貧富差距擴大所造成的社會問題，更反映出許多年輕人的國家認同問題。 一個重大的原因就是回歸後，延續甚至加劇了港英時期在歷史課程裡不教鴉片戰爭以後的中國近代史，同時人文領域的課程完全用西方的角度來敘述，這種拱手讓英美精英來塑造青年人的價值觀和思想，也就不奇怪的看到了所結的果。

這也反映出改革開放之初，中國部分領導人把西方精英階級想的太好，或者對自己的道路、文化、和制度的缺乏信心，所幸習近平上任後清晰的宣示「不忘初衷」和「四個自信」整合了思想，也取得了令世人欽佩的物質進步。當美國精英的和平轉變中國的幻想失敗後，感受到中國在各領域的強大進步的威脅，今天美國兩黨精英的共識就是將中國視為最具有威脅的挑戰者，而所採取的重要手段就是製造宗教性的「民主」對抗「集權」的價值觀鬥爭，雖然這種二分法沒有任何事實的基礎，但是在短時間內這就是中國必須面對的挑戰。

新的、改良的「一國兩制」如果在香港成功的實踐是粉碎這種攻勢的最佳手段。最近看了大陸央視的特別節目「直播大灣區」，讓我非常的震撼，在短短的三年，期間還遭遇了世紀性的新冠疫情，大灣區的許多城市規劃展現的整體性和前瞻性，以及取得的建設成果，是在美國的我很難想像的，也是美國完全無法比擬的。對港澳人民而言，最重要的是它用具體的措施融合港澳粤，必將對香港人民產生巨大的吸引力，並讓他們感受到未來的希望是在大陸而非虛幻的西方。雖然，未來仍然充滿挑戰，但是大勢必不可擋！

三週前台灣的中國國民黨主席朱立倫到美國訪問公開強調國民黨不親中國，永遠親美國。 這種邏輯混亂連一般美國人都覺得荒謬！朱是一個久闖江湖的人，怎麼不知道這種毀滅人格及黨格的後果？顯然是為了符合美國精英的需要，所以他強調「民主價值觀」和台灣是美國維持第一島鏈的重要性，這種立場和蔡英文沒有本質的不同。但是，這種政策能成功嗎？真正符合台灣人民的利益嗎？做為一群來自台灣、長期生活和工作在美國、深愛台灣的人，我們認爲這是一條錯誤的路，爲什麼？

美國打的牌是很清晰的：a.中國是對手但還不是你死我活的敵人。b.所以還是口頭上維持一中政策，但是她的一中就是台灣不改國號，而漸進的切割與中國的任何歴史和法理的淵源，走向實質上的獨立。c.在武力保護台灣上，一改過去的戰略模糊而明確表態，虛聲恫嚇中國不要輕易對台動武。d.必須進一步將島內統派邊緣化，特別是在國民黨內。朱立倫在美的宣示就是對美效忠的重要一步。e.重建盎格魯撒克遜五眼聯盟為基礎的對華統一戰缐來牽制中國但是絕對避免與中國發生大衝突。

近期內美國的「術」似乎運用得很好，但是「道」，或大方向錯了，怎麼可能會成功呢？美國面臨嚴重的經濟、社會和政治矛盾，而這些矛盾是無法靠製造外部敵人來轉移矛盾的。拜登的希望是買時間以便改善內部體質，但是很難成功。而台灣只不過是一個短期的籌碼和棋子而已。

世界今天相當於中國的春秋走向戰國的時代，也就是從分到合的時代，誰是五霸？誰是秦皇？漢祖？靠的是實力、能力、號召力。越來越多的國家認識到西方的「道」的虛偽性，是問題的根源，而要改變它必須有一個制衡力量，中國的存在和對現有西方制度缺點的挑戰是促進世界，包括美國，改進的希望。

所以，新的一國兩制在香港的成功實施將是具有歷史意義的事件！

（作者為中美論譠社社長）

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