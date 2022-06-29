長期研究台灣問題的大陸學者劉國深，日前在一場線上研討會上表示，大陸對台灣政黨政治「大笑三聲」就好，沒必要操太多的心，並認為民進黨政府至今未接受九二共識，但6年來法理台獨一步也不敢走，大陸還是會努力爭取和民進黨展開有前提的對話。劉國深不能代表官方，但他對兩岸關係的本質看得很透徹，更展現了相當的包容與自信。

中共展現了制度自信

誠如劉國深所言，台灣政黨政治確實存在混亂、低效、朝野惡鬥、為反對而反對等問題，對兩岸關係的穩定造成不利影響，但劉國深不否認，站在中華民族立場，台灣政黨政治的實踐未必是壞事，對整個中國政治走向現代化也有幫助。過去很長一段時間，大陸對台灣政治制度懷有兩種消極心態：一是視為台獨的根源或統一的障礙，二是高度警惕和防備對大陸的影響。當然，大陸也有不少人視台灣政治為兒戲，以蔑視、鄙夷態度對待之。

劉國深的「大笑三聲」，與其說是一種揶揄，不如說是一種從容。首先，過去6年來的事實證明，在美中關係大架構下，台灣政黨政治對兩岸關係的影響，頂多屬於「茶壺內的風暴」，儘管台灣被塑造為美國「抗中」前線，但民進黨的台獨路線在華府根本過不了關，蔡政府只能回到中華民國憲政體制處理兩岸事務；其次，台灣政黨政治固然帶有激進民粹成分，但主流民意還是期盼兩岸和平穩定、交流合作，民進黨的台獨路線終究受到社會民意的牽制，可預期時間內，法理台獨成功的可能性仍然是零。

其次，隨著大陸發展壯大以及政治體制的自我調整，尤其是這兩年疫情暴露出西方民主制度與治理效能的缺陷，「制度自信」不再是中共的教育與宣傳，而普遍出自內心相信這套體制，「制度自信」下對全民普選、政黨輪替等政治制度，既不像過去那樣充滿敵意，也能拋開原本的崇拜心態。當大陸逐漸對台灣政黨政治下的選舉語言習以為常，不易被激怒、被誤導，就會真正擁有處理兩岸關係的戰略自信與戰略定力。

兩岸關係惡化，主要來自兩岸民粹勢力的抬頭，與政黨出於選舉利益的操控，加上北京對蔡政府去中、反中言行採取強硬反制措施。其實，在共同的中華文化背景下，只要美國對台灣的影響力不變、只要台灣「兩岸一國」憲政體制現狀不變，兩岸關係只會在一個範圍內來回波動。

對選舉語言習以為常

過去30年兩岸關係歷經波折，台灣極端勢力曾氣盛一時，大陸也曾準備對台動武，但最後都能峰迴路轉。以大陸今天的實力，完全沒必要過於在乎台灣內部針對兩岸關係的選舉語言，也不必過於擔心台獨。大陸只要做好自己的事、努力透過和平交流爭取台灣民眾認同，待有朝一日各方面綜合實力足以排除美國因素的影響，兩岸問題自然水到渠成。兩岸關係一直以來都有「時間」與「空間」之辨：一旦大陸對兩岸統一展現急迫性，兩岸關係就會緊張，若態度從容在分治現狀之下，交流合作的空間就可以打開，對未來推動兩岸和平統一的議程有利。

觀察大陸近期涉台跡象，仍能發現大陸對台灣留有不少空間，換言之，北京並未轉向急統。例如洪秀柱年初披露，負責對台事務的大陸全國政協主席汪洋曾表示「制度決定了民進黨過不了長期執政這一關」，意味著大陸很清楚台灣民意如流水、風水輪流轉，能夠理性對待民進黨看似不可一世的膨脹權力，不會簡單視為台灣社會普遍支持台獨。

卡達世足賽主辦方將購票系統中「中國台灣省」改為「台灣」，遭陸方抗議後改回「中華台北」，大陸外交部對此表示讚賞，大陸官媒報導時也以「中華台北」稱呼台灣，而非「中國台北」；大陸並未要求世足賽主辦方改回「台灣省」，而尊重奧會模式下的兩岸特殊安排。若結合劉國深的觀點，大陸對民進黨的立場並未改變，只要回到既有政治基礎，兩岸回歸和平發展仍有可能。

美中「護欄」基本建立，對抗將可控，兩岸關係也需要盤整，大陸無意和台灣走上絕路，但球在蔡政府這一邊。