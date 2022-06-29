當距離蔡政府許全民全面廢核的「非核家園」天堂只剩下3年即可達到時，這個錯誤又躁進的能源政策，問題與後遺症一一浮現，而且日益嚴重，從缺電、供電成本飆升到供電意外事件、無預警跳電停電大增等。在國際局勢變化、通膨壓力下，終於在凍漲4年後調漲了電價，這個錯誤政策就顯得特別的刺眼又礙眼。

供電不穩將成國安問題

依照蔡政府的能源計畫，到2025年時要全面廢核，屆時供電比例是：綠電2成、煤電3成、天然氣發電5成，許多能源專家都對此政策強力批判，因為這個目前在現實上是不可能做到，即使做到，也讓全台發電成本大增、供電穩定度下降、發電導致的空汙與排放增加，甚至危害國家安全，隨著廢核腳步日近，這些危害只會越來越嚴重。

從去年下半年開始，全球開始出現所謂的「綠色通膨」，許多國家為了減碳而「去煤改氣」，結果天然氣價格開始上揚；俄烏戰爭後，天然氣價格更是「看回不回」，相較去年已是數倍增長。這點從中油的營收即可看出：去年中油執行政府的天然氣凍漲政策，全年單是天然氣項目就虧損749億元，但今年是前4個月，天然氣就虧損超過700億元，等於虧損半個資本額。

天然氣價格波動大又長期看漲，蔡政府的能源政策把全台一半的供電押注在天然氣上，當然是不智、風險又高，俄烏戰爭只是提前凸顯此一風險罷了。不僅於此，台灣天然氣全靠進口，安全存量與周轉天數低，全年平均只有13天，夏天更是低到7天，遠遠低於國際水準；相較之下，韓國有53天、大陸51天、日本36天。如此低的安全存量，卻又要把天然氣發電占比拉高到5成，萬一碰上夏天颱風肆虐一周、船隻無法進港，電廠就要停擺，更別提萬一兩岸關係惡化導致運送天然氣船隻無法如期運送的影響。

這是不折不扣的國安問題，蔡政府看見了嗎？有無因應對策？還是只能祈求上天保佑別發生？

而蔡政府引為重要政績、也是未來供電重要來源的綠電，問題更多。一個是規畫錯誤、進度落後，官方已承認不可能在2025年達成綠電占比2成的目標，再一個是因急於增加裝置容量而盲目推展，其方式有如「大躍進」，因此外界看到的是良田去種電、還要砍樹伐林種電，桃園歷史悠久的埤塘填平種電，日前還發生光電漏電導致數百頭豬隻被電死的事件，當然，更離譜的是號稱要「插滿台灣海峽」的風電，竟然傳出導致影響防空飛彈雷達效能，先前離岸風電開發商也申請在台灣漁民最重要的北方三島漁場蓋風場，全然不顧其對漁業與漁民的傷害。

善用核電已是全球共識

讓人難以接受與難過的是，即使付出如此大的代價，民眾得到的卻是：更高的電價、更不穩定的供電、及更糟糕的空氣品質。蔡政府以每度5.8元、遠高於現在每度約2元多的價格保證收購20年，毫無疑問電價必然會因此增加，經濟部就承認為了「非核家園」電價要上漲3成。但因風電與光電是「看天吃飯」的綠電，如無風時風電歸零，陰天、下雨或晚上，光電歸零，顯然昂貴綠電帶來的不是更穩定的供電。

南韓總統尹錫悅日前參訪核電零件企業時，預告大規模復興核電產業，同時批評前總統文在寅任內的去核電政策是「愚蠢的行為」。尹錫悅稱，將讓新韓蔚核電廠3、4號機組建設項目盡快復工，且要最大限度地縮短時間，高效地執行。如此看來，蔡政府的非核家園引發如此多而嚴重無解的後遺症，確實也是「犯傻」，學界建議將核二、三廠適當延役，為綠能爭取喘息空間，未嘗不是個彌補的辦法。

因應全球暖化必須減碳，已是近幾年全球共識，這也讓排放與空汙近零的核電再次抬頭，歐盟甚至考慮把核電視為綠電；在俄烏戰爭帶來的能源風險、綠色通膨影響下，各國更是開始調整政策，英國有意大幅增加核電。蔡政府的能源政策推動這幾年問題已顯現，在綠色通膨與俄烏戰爭之後又更凸顯其風險，而台灣又恰恰是以最耗電的半導體為主要產業。為了台灣的未來與下一代，拋棄無謂的廢核意識形態，徹底檢討修正能源政策吧！