「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰」、「兩岸互不隸屬是現狀更是事實，台灣從不是中華人民共和國的一部分」。兩岸最新一輪隔空「對話」又是火星四濺，似乎統獨之爭已經白熱化，戰爭一觸即發。

台灣輿論界普遍關注「不惜一戰」這4個字，卻忽略了「如果有人膽敢把台灣分裂出去」這個前提。換言之，在大陸看來，兩岸關係的現狀是中國既沒有統一，台灣也沒有獨立。只有結束兩岸政治對立，中國才能復歸統一。即使尚未實現統一，「大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變」。進言之，只要不被逼到牆角，退無可退，北京都可以宣稱一切盡在掌握，從而使武統引而不發。

兩岸圍繞統獨博弈了幾十年，台北對北京的底線自然心知肚明。陳水扁上台伊始曾宣誓「四不一沒有」，雖然事實證明他誠信破產，但至少表面上還要裝模做樣，比如宣布「終止」而不是「廢除」國統會和《國統綱領》。蔡英文去年拋出「四個堅持」，輿論譁然，但大陸並沒有大動干戈。因為蔡英文只是口頭上改了國號，卻無法通過修憲使「中華民國台灣」合法化。更何況「兩岸互不隸屬」中的「中華民國」與「中華人民共和國」到底是「兩個中國」還是「一國兩府」，蔡政府故意含混其詞。至於多數台灣民眾主張兩岸維持現狀，自然也有解讀空間，否則「非統即獨」就跟「寄希望於台灣人民」衝突了，大陸不會作繭自縛。

大陸要爭取台灣民心，所以不會壓迫民眾在統獨之間選邊站隊，有時候還要提醒大陸網民掌握政策尺度，但對綠營政客就要具體情況具體分析了。2014年賴清德曾以台南市長身分訪問上海，儘管此行基調是促進兩岸交流與合作，但輿論的焦點卻是他在復旦大學公開發表台獨言論，令東道主十分尷尬。果然賴清德後來在台獨道路上越走越遠，邀請其訪滬的決策遂在大陸內部引發爭議，成為前車之鑑。在兩岸對抗愈演愈烈的當下，如果大陸在「九二共識」問題上向民進黨讓步，不但不會傳達寬厚善意，反而會被對手視作軟弱，是「抗中保台」產生了效果。

柯文哲之所以不必呼應「九二共識」就能遊走兩岸，一則他雖出身泛綠，卻不屬民進黨，相反還是反對黨領袖；二則雙城論壇是制度化的城市交流，政治色彩較淡；三則他多次宣稱「兩岸一家親」，與大陸同頻共振。然而，隨著柯文哲開始攀登政治高峰，如果他想在兩岸關係上也更上一層樓，就無法迴避「九二共識」。汪洋最近在會見台灣客人時重申，「我們願在堅持九二共識的基礎上同台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商。」如果沒有「九二共識」，雙方只是喝茶聊天，對大陸而言就意義不大了。

（作者為大學教授）