為期3天的七大工業國家（G7）高峰會已經在6月28日落下帷幕，只不過這次G7的手真長，竟然能伸到東方，在聯合公報中，G7成員國不僅認為中國和俄羅斯是他們所面臨的主要的共同威脅，而「中國」一詞在公報中更出現了14次。一些外媒甚至說，G7在公報中對中國提出了「前所未有的嚴厲批評」。

只是，中國並未像俄羅斯一樣入侵烏克蘭，為何會受到比俄羅斯更嚴厲的批評呢？難道西歐國家會感受到中國比俄羅斯的威脅更大嗎？當然不是。會感到「中國威脅者」無非就是美國與日本，在美國總統拜登採取「抱團取暖」的國際操作下，日本打蛇隨棍上，也變成是G7的一個「吹哨者」。

只是，日本所吹的哨，似乎都是想像中的威脅，並不是真正受到攻擊的行為。例如南海問題成為G7成員國的發難對象。公報宣稱，G7重申保持一個「基於包容和法治、自由且開放的印太地區，強烈反對任何單方面以武力或強迫手段改變現狀，並增加緊張局勢的企圖」，「我們強調，中國在南海的廣泛海洋主張沒有法律依據」。

G7聯合公報也用了相當大的篇幅羅織中國的「經濟罪名」，聲稱G7國家將共同致力於應對中國「不透明和扭曲市場的干預」和「經濟脅迫」等「不公平經濟行為」帶來的挑戰，包括減少對中國的「戰略依賴」、提升供應鏈彈性、加強在關鍵領域的合作。

批評完中國的「經濟脅迫」之後，公報話鋒一轉，卻將話題轉向與中國合作。G7國家認為，有必要與中國就諸如氣候變化、生物多樣性喪失、國際安全等共同全球挑戰進行合作，並「呼籲中國敦促俄羅斯」，立即停止對烏克蘭發動的「不合理、無端和非法的戰爭」、無條件從烏克蘭撤軍。

這是不是一份很怪異的聯合公報嗎？既要罵人，又要人家一起合作，這倒是可以看出G7國家的無能。他們搞不定俄烏戰爭，又不敢派兵進入烏克蘭戰場協助烏軍共同抗俄，卻只能央求中國出面「敦促」俄羅斯撤軍。從這種只會動口，卻不動手的聯合聲明來看，G7國家其實是充滿著「虛偽性」，或者說是「偽善性」。

G7國家的聯合公報給了烏克蘭一種虛無飄渺的希望，讓烏克蘭人民相信G7國家的「十字軍」最終會征戰烏克蘭戰場，幫他們打垮俄軍。同樣的，G7嚴厲批評中國，也讓台灣親美的政客相信西方的「十字軍」必然會東征台海，幫台灣打一場「抗中之戰」。所以，台灣的政客開始編織中國大陸會從占領金門開啟「侵台號角」。

每一個國家都在作夢，從美國、日本、西歐的G7，到南太的澳洲、紐西蘭等國家，影響所及，烏克蘭人民、台灣人民也跟著一起做起南柯一夢，當夢醒時分，什麼也沒有，我還是原來的我。

所以，別聽那些空谷足音，G7批評中國，並不等於就會幫助台灣抗中，唯有自己清醒的搞定中國，明日的台灣，才不會成為今日的烏克蘭。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授）