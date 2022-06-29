俄烏戰爭引爆能源危機，國際燃料價格居高不下，全球電價都在漲，台灣電價調漲勢在必行，惟蔡政府沒有全面調漲，只針對特定用戶調漲，用意何在？過去執政黨常以凍漲來「照顧民生」，換取執政好感度。此次，先漲大戶一次漲足15%；九合一大選後，無論蔡政府選舉勝敗，都可以大大方方調漲民生用電，理所當然的反應通膨現象，就算政策失誤也是下一任執政者需要面對的問題，到最後還是產業與全民埋單。

冰凍三尺非一日之寒，台電營運須配合政府政策方向，過去馬政府時代因前朝油電凍漲，為反映市場成本，不得以宣布油電雙漲，之後又因選舉壓力封存核四；到了蔡政府全面執政，為討好選民，歷經4年8次凍漲，一再利用「電價平穩基金」補貼，錯失合理調整電價時機，且為兌現非核家園承諾，去年鼓吹公投四個不同意，再次將「核四重啟」打入冷宮，選擇成本較高的燃煤與燃氣發電為主力，讓台電苦吞虧損惡果。

台電目前公司淨值約3000億，光核四報廢已為台電帶來資產減損近3000億元，若完全認列，台電立即破產；更別提此次調漲，區區15%只能減少約290億元的燃料成本壓力。據台電估計，今年虧損仍有可能達1000億至2000億元。若要完全反映燃料成本增加足額調漲，填補台電巨大的財務壓力，調幅必須高達40%才行。

另外，近年我國電價上漲壓力越來越大的根源是蔡政府堅持非核，取而代之的是昂貴的天然氣發電與供電尚難穩定的綠電。反觀歐美日韓國家，近期開始復興核電產業，重啟「新核能發電」計畫；而蔡政府卻摒棄不用，遑論2050淨零排放。國際能源署就表示，全球核電裝機容量到 2050年必須增加一倍，淨零排放才能實現。

據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）調查，每10億度電，太陽能發電需要16000噸材料，風力發電需10000頓，核能發電僅需要930噸，僅為太陽能發電的6%，風力發電的9%。「新核能發電」無非是乾淨能源的替代方案，而且透過最新的核反應爐技術，能夠達到一定的安全性。蔡政府還怪罪國民黨持續的灌輸國人錯誤資訊，暗示核電可以抑制電價調漲，顯見蔡政府還搞不清楚國際趨勢走向。

台灣自產能源匱乏，主要電力來自燃煤和天然氣，有98%能源供給仰賴進口。蔡政府難掩能源政策與電價調漲的窘迫，先是以政治力介入電價凍漲，等到撐不住又靠政治力介入猛漲，大刀揮向企業，試圖減少民怨，產業當然沒辦法即時反映衝擊，一片譁然。過去油價過高也受到各界質疑，經濟部於1993年頒布油價定價公式，2000年後改採「浮動油價機制」，希望能與國際原油市場接軌。未來，電價是否也能研擬一套「浮動電價機制」，避免市場經濟受到政治力過度干擾，還有待產官學者廣泛討論。

（作者為智庫研究員）