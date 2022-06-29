澳洲外交政策智庫「洛伊國際政策研究所」公布最新的民調顯示，如果中國入侵台灣，51%的人表示支持澳洲出兵協防台灣，47%的人表示反對。

同分民調又顯示，90%民眾認為，美國的政治不穩定會對澳洲未來造成嚴重或重要威脅。如果美國決定介入台海戰爭，大多數澳洲人表示他們將選擇保持中立。

中國入侵台灣，51%澳洲然支持出兵協防台灣，但如果美國決定介入台海戰爭，「大多數」澳洲人將選擇保持中立？你說矛盾不矛盾？難道，澳洲人的潛意識很明白：

一、台海有事，美國一定會介入，美國介入，澳洲就不宜介入？矛盾的是65%的澳洲人卻又認為美國在國際上所做所為都是正確的。

二、台海有事，美國若不介入，過半澳洲人支持出兵協防台灣。這是否可以解釋作，過半澳洲人認為澳洲是亞太老大，亞太事務，無須美國費心？

這2、3年來，各國所謂智庫和民調機構，每每先設計、烘托出一個假想敵，一段時間後再假借民調，詢問民眾對該假想敵侵略某國某地的看法，藉以凝聚共識，為特定政治目的服務。

我很好奇，假如「洛伊國際政策研究所」在這份問卷時，加上下面兩道題，會得到甚麼樣的答案?

其一，「請問，你能在地圖上指出台灣在哪裡嗎?」其二，「如果中國與澳洲爆發戰爭，你覺得澳洲有多大勝算?」

洛伊國際政策研究所的民調還發現:「65%的澳洲人相信美國在國際上所做所為都是正確的，對美國國際行為的信賴度，僅次於英日法三國」。這項發現頗值得台灣民調機構參考模仿。同樣的問題拿來詢問台灣民眾，或許會有超過90%的民眾相信美國永遠是對的，對美國所做所為的信賴度搞不好還超過美國自個兒的國民，高居全球第一位呢!

我們深愛美國，對美國的信賴，永矢不變，單憑這點，台海有事，美國怎能棄我們於不顧呢?

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