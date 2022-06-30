戰後國共和談，從1945年8月28日重慶會談，到1946年10月由第三方面人士的調解，為時一年又兩個月的談判，爭論不息，糾纏不清，無非是圍繞著和與戰問題在打轉。概括言之，馬歇爾是以和避戰，蔣介石是以戰逼和，但卻戰而不決，和則無成。毛則戰而不和，以及談而不和，準備決戰。

從1946年1月10日到同年2月25日，由停戰令的頒布、政治協商會議的舉行，以及整軍方案的簽訂，由於蔣、毛接受馬之調解，所以馬之以和避戰的進行，至為順利。但其結果，只是紙面上的協議，並無助於避戰也。

但蔣、毛對於馬之調處工作，並非沒有意見。蔣認為馬「對我國內情形及中共陰謀，並無了解，終將誤大事也。」對於馬氏所提意見，蔣則認為過於偏袒共方，且認為馬氏「已完全為共黨宣傳所迷惑矣」。

但對馬也有肯定之處，謂其「懷柔中共，以求得共軍之就範，使整編軍隊問題得以和平解決。」惟其整編方案，乃紙上談兵耳！

毛澤東則認為馬之「懷柔」中共，是「放長線」，蔣也跟著「放長線」。所謂「放長線」，是為「釣大魚」。所以毛說：放半年，我們就會忘了黨歷來的路線。即是忘了「打倒法西斯殘餘勢力和資產階級中的反革命，那就危險得很。」

對於整軍方案，毛說：「美國和蔣介石要以全國軍隊統一來消滅我們，我們要統一，而不被消滅。」其法，就是表面配合，暗中抵制。

到了1946年3月、4月間，蘇軍自東北撤退，國共兩軍為爭奪接收，再起衝突，馬氏以和避戰的策略失效了。此時馬氏返美述職，由吉倫將軍代理其職務，力圖挽救，雖有3月27日東北停戰協議的成立，並未能達成停戰的效果。迨馬於4月18日回到中國，中共已隨蘇軍之徹走，奪取國方已接收的四平街及長春。蔣於是月28日與馬商討東北問題，達5小時之久，察覺馬氏之心理及態度：「時現恐懼與無法應付之情態」，「一惟共黨之要求是從。」蔣認為馬的「消極與懷柔方法」已經無效了。

也就是說，馬的以和避戰之策失效了。馬雖仍然堅持其消極與懷柔方法，但蔣則自行其道，乃行以戰逼和之策。因於5月19日拿下四平街，23日進占長春。蔣認為他的以戰逼和成功了。馬氏不以為然，認為：「共軍現在避戰，如國軍跟蹤而進，則必延長戰線，予共軍以處處可以截擊之機會。」毛澤東的決定是：「東北是未了之局，我黨須準備長期鬥爭。」

為執行毛之決定，乃由其代表周恩來施展拖延戰術，利用馬歇爾對蔣施加壓力，爭取到23天（6月7日到30日）的停戰時間。周之拖延戰術，頗使國方代表徐永昌深感無奈，徐說：「連日共方提出之對案，仍係拖延政策，一味胡纏。」「所以日言和平者，特玩弄吾人耳。」

在此拖延期間，毛澤東接受東北蘇軍代表之建議，指示關內共軍發動「報復作戰」。蔣之以戰逼和策略為之失效矣。

到了1946年7月以後，共方更由消極的爭取停戰時間，進展到積極的以和備戰，即是為宣傳而談判，以談判為宣傳。依毛澤東之說：「中國人民中間以及我們黨內，都有打不打的問題」。為了怯除「不打」的問題，所以要用談判來教育人民。就是周恩來所說的「經過談判，中國共產黨的和平民主分針，與蔣介石的獨裁內戰方針，為群眾所認識」。認為「和平雖不可能，但為了教育人民，談判是必須的。」目的就是「教民作戰」，設定「倒蔣」、「反美」的作戰目標。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】