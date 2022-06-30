國立台灣文學館、台南市美術館幾位資深志工夥伴，與我相約2022年6月19日至21日要到金門玩，並且指定要玩假的。我欣然同意。

世事無常，那三天我因故不得不缺席，在取得陳秀慧、田美淑、徐如玲、黃惠娟、高葉鴻秋等人的諒解之餘，趕緊拜託幾位金門的朋友，如果她們真的到金門玩假的，請大家撥冗出面協助。

什麼叫作到金門玩假的？緣起是：我2021年8月29日在《浯江夜話》寫過一篇〈我在金門鑽進關公的肚子裡〉，今年3月初，當她們提議一起到金門玩時，護理師如玲特別強調此行「重點就是一定要進入關公的肚子去瞧瞧，還有假廟、假店……」，因此「玩假的」便成為她們6月金門之行的旅遊主軸。

進入關公的肚子去瞧瞧。（作者提供）

除了金門之外，我實在想不出台灣還有哪個地方可以同時出現偽裝商店、偽裝廟宇、偽裝墳墓和各種軍事與民防的偽裝設施（例如山中和地下的坑道）；然而，歷來前往金門的旅行團不計其數，倒也從未聽說有專門「玩假的」的旅遊路線。

既然秀慧大隊長她們的自由行真的想到金門玩假的，那我就替她們做以下的規劃：

6/19（日）下午，請蘇課長帶她們參觀安岐偽裝商店、偽裝土地公廟，以及賈村偽裝天地廟（真的可以鑽入關公神像的肚子裡），並尋找瓊林孚濟廟旁的偽裝墳墓。

6/20（一）上午，請劉老師帶她們參觀東山觀音寺（原碉堡上的假廟，後來弄假成真）、碧山陳清吉洋樓（電影《軍中樂園》拍攝現場，實際上該棟建築物並非特約茶室，所以也是假的），並拜訪碧山睿友文學館館長、金門小說家陳長慶先生。

6/20（一）下午，請蔡大哥帶她們參觀一處偽裝的地下戰備坑道。專業、熱情的蔡大哥建議增加金沙鎮東珩村明朝進士陳健古墓的參訪行程（該處古蹟乃衣冠塚，形同假墓），並且去金湖鎮建華賞鳥站，透過綠色偽裝廊道近距離欣賞夏季候鳥栗喉蜂虎進出巢穴的壯觀場面。

6/21（二）上午，參觀金門惟一官窯：金門陶瓷廠博物館，內有許多書畫名家（如張大千）創作燒製的陶瓷。相對於畫作真跡而言，這些陶瓷算是仿真藝品。

6/21（二）下午，參觀正在金門尚義機場展出的李錫福「斗與拱的對話」：中國傳統木結構斗拱積木模型展。

碉堡上弄假成真的東山觀音寺。（作者提供）

我想，我這樣的規畫與安排應該就很有看頭了吧？沒想到她們除了完成上述事先排定的所有「玩假的」行程之外，短短三天兩夜，另外又在葉輔水士官長等人的陪同下參觀了榕園俞大維紀念館、古寧頭戰史館、慈湖三角堡、金門總兵署（含後浦小鎮導覽）、田浦東嶽泰山廟、建功嶼、金湖三家村孔雀園，而且品嚐了喜相逢刀削麵、王阿婆蚵仔麵線，以及信源海產店、安哲甕仔雞餐廳、聯泰餐廳等金門知名餐館的各種美食。

出乎我意料之外的還有，好友蔡遠進團長又臨時起意，邀請她們到金寧鄉西堡村的金門傀儡戲劇團，教她們親手操作懸絲傀儡。他說傀儡並非真人，與此行她們「玩假的」的旅遊宗旨並不違背。

小說家陳長慶接待台灣文學館志工。（作者提供）

這樣一趟到金門「玩假的」的行程，秀慧、鴻秋讚嘆戰地文化真真假假，假假真真；美淑則說金門朋友的真情實意，最令她感動；惠娟也說和善、儒雅、豪邁的金門人讓人倍感親切。至於行前誓言「一定要進入關公的肚子去瞧瞧」的如玲惟恐進得去出不來，最後是眼睜睜看著美淑、鴻秋代為體驗，不過她說：「短暫的三天旅程，有歷史、文學、戰地文化、生態解說、戲偶藝術等不同面向地去認識這片曾經在戰火中飽受摧殘的土地，她像浴火鳳凰般的美麗且令人流連忘返！」

看來她們這次到金門玩假的，是真的很好玩。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源《金門日報》）