隨著全球經濟的復甦，對原油、原物料、農產品、大宗物資的需求攀升，加上全球在疫情期間的缺櫃、塞港，造成供應鏈斷鏈，以及最近中國大陸的封城、俄烏大戰的持續，導致全球物價上漲失控。美國的物價上漲率在5月來到8.6％，仍處於高點。台灣5月物價上漲率為3.39％，扣掉油價、蔬果價格的核心物價也有2.60％，通膨蠢蠢欲動。

通膨可能持續上漲的原因包括：一、俄烏戰事一日未解，油價、大宗物資的上漲不會緩和，通膨下滑的機率低；二、美國聯準會錯失了通膨目標區間的2～3％，由於通膨有預期心理，貨幣政策、升息效果又有落後性，因此，欲控制通膨恐怕沒有想像中簡單；三、若干比較有黏著性的物價，如交通、汽車、租金等的上漲，之後有向下的僵固性。

不過，為了因應通膨，美國聯準會大幅升息，升息速度又快又猛，可能會抑制終端的需求及整體經濟的成長，通膨就有機會趨緩，但這是以經濟成長下修為代價。

不少人判斷通膨已接近高點，央行也認為台灣今年的通膨在第四季會下滑，全年通膨率在2.7％左右，明年則有機會再回到2％以內（1.7％）。但究竟有哪些預警指標，可以看出通膨的上漲會趨緩呢？

首先，我們可觀察中國大陸的經濟成長率。原因在於，中國消耗全球40％至60％的工業金屬、20％的能源以及1/6的糧食，因此，中國大陸經濟的興衰，左右全球大宗物質跟原物料的價格。

最近由於中國不少城市封城，加上內部結構調整，經濟成長率預測已由5.5％下修至5％以下。大宗商品價格的走勢也開始橫向盤整。根據以往的經驗顯示，中國大陸在2021年下半年經濟開始轉弱，因此，如以一年到一年半的落後影響觀察，通膨最快在今年第四季，最慢到明年第一季通膨就會逐步緩和。

其次，生產者物價指數（PPI）的變化。美國5月的PPI較4月成長0.8％，年增率為10.8％。台灣也自去年4月起每年都逾10％的PPI年增率。根據央行的分析，歐美大型經濟體PPI傳遞到CPI的幅度在25至26％，並具有持續性的影響。反之，像台灣、新加坡等小型經濟體進口物價通常以出口為主，所以PPI對國內CPI的傳遞程度大概只在12至14％，影響較小而且較不具持續性。因此，觀察PPI的變化程度，也可以了解到物價上漲率的持續性。

再者，美國10年公債殖利率的變化，也是重要參考指標。最近美國10年公債殖利率由3.2％滑落至3％左右，由於10年公債殖利率對通膨相當敏感，因此，也多少反映市場通膨觸頂、即將滑落的看法。不過，最近殖利率又再度回升，代表對通膨不確定的憂慮。

另一個指標是「採購經理人指數（PMI）」未來六個月的展望。台灣5月PMI的未來六個月展望指數，重挫至44％，同時，六大產業對未來展望指數均低於50％，代表產業對未來景氣的看法轉趨保守。主要原因在於庫存高、上游漲價，中下游卻無法轉嫁消費者，以及利潤趨薄的風險。也意味著通膨可能會抑制終端需求，而使通膨率下滑。

但更需要擔心的是，隨著俄羅斯、烏克蘭之間的緊張態勢，原油價格曾一度飆升至1桶120～130美元之上，5月回跌至100美元上下，但最近又回升向至120美元靠近。只要俄烏戰事一日未解，物價上漲壓力仍在。

另一方面，就長期而言，全球推動淨零排放，在減碳過程中，可能使生產流程的成本漲升，以及替代能源的額外增加成本，也會提高未來物價上漲的機率，值得我們審慎觀察。

在政府的貨幣政策因應上，鑑於最近台幣的貶值，可能驅使進口物價進一步上漲。而且已擴散至原物料、石化、大宗物資及服務業等產業，升息恐怕是不得不然的選擇。不過央行的升息必須先快後慢、先大後小，才能打擊通膨的預期。但經濟下滑也是關切的焦點，雖然不是央行的首要任務，但升息之後，央行可以再觀察國內經濟成長的速度、國際升息的腳步，酌予調整升息的步伐。最後，單憑央行也無法完全解決通膨問題，財政部對進口關稅、貨物稅的減免；經濟部對數位轉型、淨零排放等相關投資，提供租稅優惠的規劃，也是降低通膨的可行方案。