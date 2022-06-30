七大工業國（G7）峰會閉幕，公報文字，飛象過河，提及中國14次之多。

G7公報提及中國大陸的部分有：「嚴重關切大陸人權狀況，包括新疆和西藏的強迫勞動」；「大陸應信守承諾，維持香港自由和高度自治」；「批評中國的非市場政策扭曲了全球經濟」；「維護台海和平與穩定重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題」等等。

公報將中國教訓了一頓後，話鋒一轉，居然要中國施壓俄國立刻且無條件從烏克蘭撤軍。理由是國際法院已裁決俄國應停止其軍事行動，聯合國大會也做出相關決議。

G7會員國包括美國、英國、德國、法國、加拿大、義大利和日本。集七國之力尚且不能逼俄國從烏克蘭撤軍，中國卻能施壓俄國？俄烏戰爭爆發不久後，俄烏數度談判撤軍，皆告破局。談判破局關鍵原因只有一個，俄國要求烏克蘭不加入北約，以免因北約東擴威脅俄國國境安全。無奈，美國及北約不同意停止東擴，反而加緊輸送武器彈藥，鼓勵烏克蘭「反共抗俄」，犧牲到底！

G7與其要求中國施壓俄國撤軍，何不反求諸己，停止北約東擴，停止「單方面破壞東歐地區現狀」？G7自個兒辦不到的事卻要求中國代辦，中國若代辦成功，G7的臉要往哪兒擱？前頭教訓中國一頓，後頭要求中國勸俄國早日收手撤軍，趾高氣昂，卻不知中國已非吳下阿蒙？

美國前助理國防部長傅立民近日談論台海危機時提及一個觀念。他說：「40年前，美國設計一套外交架構，讓北京不把台灣視為緊急且需要武力解決的問題，但是這套架構已經崩解，反而提供中國要儘快解決的動機。」傅立民悲觀地說：「現在只剩下軍事嚇阻，來阻止台灣海峽發生戰爭。」

傅立民和G7國家都忘了另一個觀念：40年前，你可以將小嬰兒限制在圍欄裡，40年後，小嬰兒早已破繭而出，長大成人，還想繼續將他關在圍欄裡，聽你的命令行事？中國已經崛起，既是軍事強國、核武大國，也是世界第二大經濟體，西方國家不能待之以禮，不願和平共處，卻還對中國頤指氣使，指東畫西？

也難怪，國際局勢不穩定，山雨欲來風滿樓！

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