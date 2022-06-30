2018年蔡英文總統首度在國慶演說中出現了「中華民國台灣」的說法，2019年她在國慶演講再度提出「中華民國台灣」，主張國家認同不應該區分為中華民國與台灣兩個不同陣營，應該團結一致。

2020年總統大選之後，蔡英文接受BBC訪問時說，「我們不需要宣告自己是一個獨立的國家，我們已是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國台灣」。

2020年蔡英文就職總統演說，稱中華民國台灣是1950年至2020年的七十年間，成為與中華人民共和國無關的新國家。

我外交部發言人歐江安2021年3月9日說，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「中華民國台灣」是主權國家，2021年3月18日至19日，外交部對於中美雙方官員表示「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」。2021 年10月10日蔡英文國慶演說中表示：「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

蔡英文的「我們已是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國台灣」，而外交部宣示：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」。這些論述使中華民國在國際法的法律上，滋生危機。

如果用中華民國（台灣）來表達，是合理的，在國際法上中華民國加（台灣），表示現在中華民國目前在台灣，台灣是一個地理名詞。

中華民國依據我們的中華民國憲法，領土包括中國大陸、台、澎、金、馬，東沙島及太平島。中華人民共和國在1949年10月1日在北京建政，在法理上，中華人民共和國實際有效統治中國大陸，繼承了中華民國在中國大陸的領土。但未能統治台、澎、金、馬、東沙島及太平島，因中華民國還存在，並有效在上述地區實施管轄權。

兩岸的國際法法律地位，目前是雙方在對中國的領土主權上是重疊的，但治權是分屬的。

蔡英文與我外交部稱自己的國家是中華民國台灣，依照中華民國憲法，國家名稱的改變必須要經由一定的程序，也就是必須修憲，需立法院四分之一立法委員連署提議，立法委員四分之三出席表決，出席委員四分之三同意決議。公告半年後，由中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票達選舉人總額之過半數，即為通過，才能將國家名稱改變。

蔡英文以總統之尊，及我外交部對外宣稱我國家的名稱為中華民國台灣，明顯是違憲，應負起法律的責任。以目前的情況，無論是監察院、法院及大法官會議，皆在民進黨政府影響之下。但總有一天民進黨會再變成在野黨，屆時必然會引起聲討法律的責任，蔡英文及外交部有關官員皆有被判叛國罪的可能性。

2020年1月中國大陸習近平主席訪問緬甸，在緬甸首都內比都，與緬甸溫敏總統簽署「中華人民共和國與緬甸聯邦國聯合聲明」，其中緬方重申：「堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的一部分。」

這是首次中國大陸領導人與外國領導人在簽署聯合聲明時，外國領導人承認台灣是中華人民共和國的一部分。當時蔡英文政府及在野中國國民黨皆曾發文反駁。

中國大陸與緬甸的聯合聲明，其中的文字，不是隨意書寫的。中國大陸外交部長期以來對外宣稱，皆是「台灣是中國的一部分」。而這次中緬聯合聲明，首次呈現外國元首「承認台灣是中華人民共和國的的一部分」。筆者認為中國大陸藉此對未來台灣的法律地位，埋下了重要的伏筆。也是中國大陸對蔡英文及政府宣稱自己的國家叫「中華民國台灣」的反制。

1949年以來，兩岸分治，中華民國在台灣、金門、馬祖，東沙島及太平島，實施有效的管轄權。而中華人民共和國繼承了中華民國在大陸的領土上，也是在這一部分實施有效的統治。如今蔡英文及外交部宣稱「中華民國台灣」是一個新的國家，嚴謹的就國際法來論述，這也就意味「中華民國」不存在了。給中華人民共和國在國際法上有了進一步的空間，也就是完全繼承「中華民國」。

6月13日大陸外交部發言人汪文斌首次說，「中國對台灣海峽有主權，主權權利和管轄權」。如果在台灣發生了下列的情況，中國大陸就會實施武統：1.外國軍隊進駐台灣及高官入境（指美、日等國），2.台灣宣布法理台獨，3.台灣發生內亂。筆者認為屆時中華人民共和國外交部，不排除會宣布中華人民共和國的主權及管轄權包括台灣。

蔡英文及外交部宣稱自己的國家為「中華民國台灣」，形同片面改變中華民國現狀，也因自毀了中華民國國號稱謂，在國際法上給了中華人民共和國有完全繼承中華民國的法律根據，蔡英文及外交部正在把台灣人民推入他們玩火焚陷的險境。

（作者為前中國廣播公司總經理、前海基會副秘書長）

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