日前我海軍一架S-70C反潛直升機訓練時重摔落地，導致4名軍官輕重傷。其中傷重的機工長劉尚鈞燒燙傷面積約90至95%，不幸過世。

國軍因訓練意外死亡案件，近年來層出不窮，事後檢討原因最多的是裝備老舊，再來天氣、道路、海象不好，鮮少檢討人禍，如果裝備老舊，為什麼不儘快汰換？天氣、道路、海象不好，為甚麼事先未做防範？最終應還是脫不了這人謀不臧。

我說的人禍是國家領導階層，人謀不臧最大原因就是螺絲鬆了，螺絲鬆了在機械原理上，會造成公安意外，以這次S-70C反潛直升機重摔落地，有一個零件脫身飛到兩百公尺外，穿透民宅鐵捲門，即可預判應屬螺絲鬆了這類。

然螺絲鬆了與人謀不臧連接，說複雜也簡單，國軍問題一堆，最大根源是中心思想出了問題，武器再好，操作者是人，人有問題，再好武器形同虛設，因此國軍出問題，並不完全出自武器老舊，新買的軍武出包，不是也多得是？

為什麼國軍中心思想出了問題？此摘錄國軍教戰總則第一條「國軍使命，國民革命軍以實現三民主義，確保我中華民國之獨立、 自由、平等」；第二條「凡我官兵，均當洞察是非，明辨義利」；第四條「必勝信念，首以中華民族悠久光輝之歷史、文化與博大精深之三民主義為根源；第十四條，軍隊訓練以準則為 依據，以練力、練技、練膽、練心、練指揮為要著」，解釋之。

環顧當下，台灣還有三民主義氛圍？更談不上中華民國。執政黨早已不談中華民國多年，中華民國歷史在教科書中扔到東亞史中，民進黨要去中華民國而後快，路人皆知。

官兵均當「洞察是非，明辨義利」，現在執政黨「有是非、明辨義利」？上樑不正下樑歪，在這種國家領導人作風下，如何要官兵「洞察是非，明辨義利」？為了升官，喊小英我愛妳就夠了，何需辛苦費神搞研究創新，辛苦去鎖好「螺絲」？

「中華民族悠久光輝之歷史、文化與博大精深之三民主義為根源」，在民進黨執政期間，可說蕩然無存，哪來的「必勝信念」？高中教科書，可以把日本稱作母國，不是將日本大和民族取代中華民族？

「軍隊訓練以準則為 依據，以練力、練技、練膽、練心、練指揮為要著」，但是國軍「心」沒有了！如何練心？一個沒有「心」的軍隊，何來戰力可言？不就是一群大家一起來打混的行屍走肉？

國軍近年來不斷出事，其實與政府不斷出軌，是一鼻孔出氣，有什麼樣的領導，就有什麼樣的國軍，國軍怎麼老是出包，當然是與政府怎麼老是出軌，共生共存。

（作者為前聯勤留守政戰主任）

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