有句俗話：怪事年年有，今年特別多！尤其是民進黨主政下的我國外交工作。根據紐西蘭國家廣播電台報導，聯合國海洋會議於27日在葡萄牙開幕，與會的太平洋島國吐瓦魯代表團名單中包括3名台灣人。由於中共是資格審查委員會成員，因而威脅吐國代表團剔除台灣成員，否則整個代表團都會遭撤銷參與資格。為此吐國外長柯飛（Simon Kofe）乃在開幕式上離席抗議。

針對柯飛的情義相挺，我外交部副發言人崔靜麟除了強烈譴責中共無理濫用其在全權證書委員會的職權，要脅我國友邦吐瓦魯修改代表團名單，也對吐國政府協助我國推動國際參與，柯飛無懼中國濫權霸凌表達由衷謝忱。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬也感謝吐瓦魯，並對聯合國不顧國際主流價值、社會責任表達抗議。

崔靜麟也指出，聯合國各會員國代表團的組成一向由各會員國決定，聯合國全權證書委員會成員對於各會員國代表團的組成無從置喙。如果相關規章真係如此，我們當然要對中共的霸道行為表示嚴厲譴責。若否，我外交部是否該自我檢討這種猶如參加考試「代考槍手」的作弊行為？還有究竟是那位天才出的餿主意？讓台灣這種小鼻小眼的糗事又再次被世界看到。

吐國代表團內竟然有3名台籍成員，不知是該國缺乏外交人才，乃向我外交部借將；或者是外交部強人所難，硬要塞人進入吐瓦魯代表團？如果我國能派人參加和我們雙邊關係堅若磐石的美國，或日本大哥哥的代表團，相信結果就不會是這樣。不過，外交部應該不會也不敢做這樣貽笑大方的動作。

針對吐瓦魯代表團離席抗議，不知是否會成為國際上的重大新聞事件。有一項重要觀察點就是，美國、日本及其他與我國理念相近國家，是否有在大會上為遭到剔除的台灣仗義執言，為我國發聲抗議？如果與會成員都沒有聲音，甚至根本不知道有這麼一段插曲，那麼整個事件只是荒謬的鬧劇一場！

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