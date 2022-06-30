國際會議是何等的重要，最講究的就是禮貌，然而接連幾個西方國家為主的峰會，卻讓世界各國都見識到美、英等大國的領袖真實的一面。

G7各國領袖齊聚德國，除了沆瀣一氣支持烏克蘭制裁俄羅斯外，會中竟然得意忘形耍起了幽默，調侃俄羅斯總統普丁。英國首相強森首開第一槍：「我們要不要脫掉衣服，展示我們比普丁更強悍？」加拿大總理杜魯道接著說：「我們應該打赤膊騎馬露一手。」結果話收不住了，會場充滿訕笑與裸露的字眼，根本無視其他女士在座。

應邀前往北約峰會的韓國總統尹錫悅，在拍攝全家福時笑容滿面伸出手欲與拜登握手，沒想拜登正眼也沒瞧他一眼，就忙著與旁邊的人握手說笑。

拜登也沒好到哪去，北約峰會，其他國家領導人都是禮貌性地向西班牙皇后握一下手就鬆開，拜登卻握了30秒；合照時還順勢摟了皇后幾下背；拍完照後再主動牽手10秒鐘，完全無視西班牙國王和自己老婆的眼神。｢男女授受不親｣這是禮節，何況是在國際場合？拜登失禮已經不知多少回了，去年七國峰會時就比英國女王伊麗莎白二世晚到，而這次拜登夫人又遲到。

這就是大國總統表現出來的｢風範｣，拜登似乎也沒比前任川普好到哪去。下個月拜登就要去中東訪問，他曾罵阿拉伯王儲是｢賤民｣，好了，這次雙方見面，且看拜登怎麼自圓其說。

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