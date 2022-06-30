中國時報6月29日社論：〈愚蠢的廢核 蔡政府還要繼續嗎？〉。事實上，台灣政壇能源外行人多、政客更多，尤其當講到可再生新能源的、未來發展有爭議性的、陳義過高的、道德訴求無限上綱、超理想主義為目標等議題的時候，也包括了近來火熱的ESG、淨零碳排等。

繼電價本周大漲之後，又有媒體及研究機構宣稱：「發展氫能勢在必行！」。政府近年來投資風能新台幣兩億，但風電占全台發電總量不到1％，現在又在鼓吹氫能，在基建全無、公安評估尚未開始、氫源全無著落的狀況下，媒體及研究機構這是唱那一齣戲？難道只是為順應經發會規劃的「2030年，氫能占全國總發電量9～12%」， 提前把「淨零碳排」當成一個工具，準備坐收未來的政治紅利？

氫能發展有三個層面：氫源、氫傳輸、氫仔儲及相關安全問題，後兩項是可用技術方法來解決，而氫源則是能源稀少、貧瘠地區無法克服的問题。能源，能源，能量的來源，重點是要有個來源！世界上沒有氫礦，故氫的來源主要來自天然氣重組（Reforming）或電解水（约40%能源效率）。姑且不論氫能的安全傳輸及存儲，台灣天然氣直接用於發電都不夠，怎可能還有剩餘的天然氣用於低效率轉氫？而用綠氫水電解製氫（再生能源電解水）是二次再生能源轉化的程序，不但違反熱力學的熵增定律，低效率轉化也不利於「淨零碳排」政策的實施。

對於天然氣相對充沛的大國（如中美俄），多餘的天然氣用於轉化製氫有多重意義：用於其他化學製程或直接用於發電（混合氨或天然氣），以充分利用既有資源。台灣完全不具備這樣的天然客觀條件，「跟風趕時髦」是否也是為道德陳義高、前景未定的局勢在舖路？又是「說一套、做不到」的能源政策？

台灣能源政策的規劃一直以來都是由非工程相關領域學者專家所主導，把能源看成大宗物資供需及國安的問題。但在新能源及智慧網的建設上，其能源內容遠遠超過供需平衡的範疇，媒體不具專業知識卻每每「跟風」政府隨機起舞報導一些「似是而非」的論點，氫能就是典型案例！在法匠治國的政府中，從行政院、經濟部、能源局到經發會，是否真正有能源專業領域的人事布局？諮詢對象是否有足夠的實務運作經驗？還是規劃者憑直覺拍拍腦袋就決定了？

另外，贊成發展氫能的人會提到「燃料電池」的技術。燃料電池技術發展超過百年但產業化仍有相當的改善空間，日本Toyota 整了半個世紀仍在持續「改善」中，可見技術仍然存在相當瓶頸。有專家學者建議發展固態氧化物燃料電池（Solid oxide fuel cell，SOFC），宣稱可減少氫的用量，但這種SOFC的操作溫度是1200oC，除非在特別場景否則不合成本。雖然研究機構及大學都宣稱有燃料電池的專利技術，但實務上台灣在這個領域仍是乏善可陳，急起直追也力不從心，另謀他策才是正道。

蔡英文總統曾經說：「冬天使用風電、夏天使用光電不好嗎？」，但事實上，近年來缺電、斷電、停電的陰霾不斷，包括美台商會都提出了警告。台灣「夏天無風、冬天無光」似乎是既成的事實，當時廢核及「非核家園」此刻顯得格外諷刺！而現今氫能推動政策更證明了體制内能源專業薄弱的現實。

我們想再問一次：《愚蠢的廢核蔡政府還要繼續嗎？》台灣推動發展氫能有太大的爭議性，回歸核電又違背了政黨的神主牌；老百姓及企業需要的是穩定的電與能源供應，淨零碳排、ESG應該是政府設法解決的問題，如何兩全其美而不愚民就端看政府的智慧與能力了。

（作者為國立陽明交通大學退休教授）

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