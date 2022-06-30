27 日在葡萄牙舉行的聯合國海洋大會上，中國大陸察覺吐瓦魯代表團名單中竟然有3名台籍人士。提出質疑並封殺3人的與會資格。吐瓦魯外長柯飛因而在開幕式離席抗議。為此，我外交部強烈譴責中方，指其行為顯露其惡劣本質；大陸外交部則譏諷台代表擔當他國「隨從」，自取其辱。

鬧了半天，原來是因為台灣不是聯合國會員國，無緣參加海洋大會，因此，請吐瓦魯代表團「夾帶」3名「代表」進場，不料，不知是事跡洩漏，還是3名台人膚色與吐瓦魯代表差異過大，當場遭中國大陸揭穿。

拜託吐瓦魯代表團「夾帶」台灣代表進場，這事兒，在聯合國可能是破天荒第一回；震驚之餘，難怪大陸外交部發言人要指摘台灣搞小動作，自降人格了！

不過，類似的行徑，在台灣可謂稀鬆平常。譬如，股東大會常有人「夾帶」不具資格人員進場鬧事；民進黨政府用人考試，也常「夾帶」親朋好友，破格錄取；按ECFA規定銷往大陸的石斑魚，也可以「夾帶」未經審驗合格的毒魚闖關……。可不是嗎？

當吐瓦魯隨從也好，夾帶入場也罷，不知道此「案」會不會提醒北京比照辦理?譬如，日後，無論是聯合國所屬機構的會議或其他國際會議，中國代表團裡一律「夾帶」3、5名台籍學者專家，一方面表達台灣是中國的一部分，一方面說明中國從未阻止台灣民眾參與國際社會活動！

果爾如此，外交部找吐瓦魯夾帶台灣代表的作法，豈不是作繭自縛了？

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