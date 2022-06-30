衛福部長陳時中棄職參選或已確定，民進黨核心人士承認「正朝這個方向發展」，目前的規畫是陳時中獲得提名後辭去衛福部長及中央流行疫情指揮中心指揮官。這個安排籌謀已久，國人多期期以為不可，因為現在疫情方酣，每日確診和死亡人數雖比高峰期略減，但指揮中心遠未到解散階段，陳時中連階段性任務都尚未達成，就要披起民進黨戰袍參選台北市長，棄防疫不管，顯示他和民進黨蔡英文主席都把黨的利益擺在國人性命之前，要利用陳時中指揮防疫暴得的盛名去為黨的勝選效力。

超前部署 騙取選票

從整個疫情的防抗過程與目前的現時狀況來看，陳時中根本未臻於「華麗轉身」的境地，相反的，他防疫決策過錯連連，執行效能不佳，荒腔走板事蹟層出不窮，啟人疑竇的利益輸送嫌疑不知凡幾。一般民眾原先被他的高超表演功力所惑，對他評價不惡，直到近兩個月疫情失控，每日確診人數和死亡率經常高掛世界第一，才使國人看穿他領導防疫樣樣稀鬆的真相，以至於聲望直直落。他現在想一走了之，留下爛攤子給後繼者收拾，真是不負責任到極點。

疫情不幸死亡者已達6651人，其中不乏因為政府防抗疏失而喪命的冤魂，民進黨政府和陳時中一點愧疚都沒有，反而要將指揮抗疫的高曝光度當作政治資源，挪去為一黨的利益服務。政府在這場抗疫戰爭中慘敗，犧牲了眾多國人的性命與健康，陳時中要為這場災難負起大半責任，如今他為了避免遭受棄職參選的惡評，不斷放寬防疫措施，製造疫情受到控制以及防疫績效良好的假象，以便於他在選舉中可以誇耀功勞騙取選票。其實，所謂「超前部署」，只有在這一點上他做到了。對民進黨而言，防疫是選戰而非與病毒作戰，正如蘇貞昌院長日前說要一起打贏這場「防疫選戰」的意思，實在不是失言，而是心機的真實流露，如今果然一語成讖，陳時中正是落實「防疫選戰」的尖兵。

近日疫情雖漸趨穩定，但未來演變難以逆料，指揮官表現確實不好，但作戰團隊也已磨出一些默契，現在卻為了一黨私利而陣前換將，有人形容，陳時中棄職參選好比是去「趕搭火車」，丟下原有的工作急著去趕車。現在每日確診仍達數萬，單日死亡數屢屢破百，但指揮官已脫下工作服，整裝站在月台上準備出發。再過幾天，國人可能望著載送陳時中的列車喀嚓喀嚓遠去，留下苦苦哀鳴的確診者。

一心二用 防疫走鐘

陳時中和民進黨或許以為他所攜帶的行李裝滿防疫的紅利，這正是他和蔡英文起心動念參選的初衷，但恰恰暴露出一切政治利益掛帥的本性。陳時中披掛上陣，他的防疫表現就要受市民嚴格的檢驗，市民的眼睛是雪亮的，可以看穿指揮中心諸多誤失的舉措，所以是否如他所願埋單，大有疑問，手上的選票很可能成為對他不滿的一次反撲。

最新的民調顯示，陳時中在三位台北市可能的候選人落居最後一名。有人據此預測他「被選民嗆聲的日子就不遠了」。以日前公布的最新民調為例，台北市長選舉若為蔣萬安、黃珊珊、陳時中形成「三腳督」競逐，蔣的支持度為39%排名第一，黃為24%居次，而陳時中則僅為18%，名列最後，而且比前次調查減了11%。這應是近一兩個月疫情嚴重而他表現不佳所造成的。

陳時中擔任指揮官的專業表現令人不敢恭維，但頗能滿足民進黨的政治需求，包括嚴懲彰化縣衛生局的「萬人普篩」、不讓「小明」來台、以「校正回歸」方式美化確診數字、刁難東洋代理BNT疫苗、不擇手段護航高端、禁止民間自行採購疫苗、讓諸多「綠友友」牟取厚利。

他的政治防疫表現終於將他推上政治擂台。他的政治敏感度這麼高，有選舉企圖心是必然的，但防疫過程中是否「一心二用」而荒廢或扭曲了防疫大計，卻大有嚴加查驗的必要。至於他是否能勝任首都市長，從他防疫的種種失能表現，實在難樂觀以待，相信台北市民必定會明辨慎思。