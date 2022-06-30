毛澤東發明「農村包圍城市」戰略，不但在國共鬥爭時打敗國民政府，文革時期更擴而大之，以聯合「全球農村國家」包圍「城市國家」的國際戰略，讓中國大陸立足於第三世界，與美蘇兩強權鼎足而三。如今以美國為首的資本主義民主國家也採取包圍戰略，對中俄兩發展較慢陸權國家進行包圍，這種戰略是否能像毛澤東運用自如，攸關兩個世界戰略的成敗。

美包圍戰略成敗關鍵

七大工業國組織（G7）領袖高峰會已於6月28日在德國結束，與會領袖誓言要俄國為入侵烏克蘭付出經濟和政治代價，除了同意為俄國石油訂定價格上限，禁止進口俄國黃金，以這兩項制裁切斷俄國的銀根，會後還聲明對東海和南海情勢表達嚴重關切，強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

以G7為首的北約國家關心俄羅斯的安全議題，應該是理所當然，北約本來就是在冷戰時期美國所成立的防衛歐洲的軍事組織，冷戰結束以後，北約不斷東擴造成今日俄烏戰爭的結果。儘管北約國家關切烏克蘭戰事，但是各國除了武器支援烏克蘭之外，也沒有一個國家敢派兵進入烏克蘭戰場協助對抗俄羅斯。

這次G7與北約高峰會把手伸向東方，除了關切東海、南海情勢之外，兩岸情勢也被納入峰會的聲明中，烏克蘭是北約國家的近鄰，在抗俄戰爭中都得不到北約國家派兵介入或干預，遠在東方的台灣，若兩岸真的輕啟戰端，北約的手伸得到台灣嗎？這恐怕只能是一種幻想。

台海問題會被納入聲明，應該是日本首相岸田文雄的傑作，他積極的外交出擊，除了因為日本參議院大選在即，必須做出一點外交成績之外，也可能是受到自民黨內保守派的影響，對於前首相安倍晉三所喊出的「台灣有事等於日本有事」的呼聲不敢不聽，所以他在香格里拉會議中，就跟著喊出「今日烏克蘭，可能是明日東亞」充滿危機意識的口號，企圖拉攏北約國家共同包圍中國與俄羅斯。因此，G7與北約峰會會把東海、南海和台海議題納入聲明中，顯然是跟著岸田的呼聲順水推舟。

北約的手伸不進台灣

除岸田文雄之外，南韓、澳洲和紐西蘭等印度、太平洋地區國家領袖也受邀與會。日方並在峰會場邊舉行日、韓、澳、紐的四方會談，討論如何約束日益獨斷的中國。這種大會、小會一起召開的作法，顯然日本更有意爭取印太地區的主導權，讓日本可以藉口中國威脅擴充軍費、強化自衛隊的軍事能力。如果日本做得到擴充軍備的能力，配合美軍的戰力，那麼從印太地區到歐洲的北約，整個歐亞大陸與周邊島鏈連成一塊，就可以對中俄形成大包圍的戰略構想，讓中國大陸想東出太平洋更加困難。

在這個以資本主義為主的民主國家集團，對中俄形成大包圍的戰略圈中，日本積極的角色深受矚目，台海情勢被納入大包圍圈中，台灣卻只是一個小小的洞口。但「千里之堤，潰於蟻穴」，台海若生戰，台灣是否能像烏克蘭一樣抵禦解放軍超過一百天的攻擊，將決定這個大包圍圈的成敗。

只是，從俄烏戰爭開始，北約啟動了「反應部隊」，現在有4萬名士兵在北約的指揮下，對北約國家進行防衛。而北約秘書長史托騰柏格表示，這支部隊將擴大到30萬人。預計這支部隊將被重新命名為「聯合反應部隊」，並將包括更多駐紮在各自國家的部隊，但在需要時將被預先分配到東翼。

北約有「反應部隊」協助各國防衛，台灣又能依靠什麼？台海若出現衝突，在美國宣示不派兵到烏克蘭的前提下，美軍會增援台灣嗎？還是想依靠日本派自衛隊來幫我們打仗，這恐怕都是不切實際的想像與期望。所以，台灣不能寄望在大包圍圈中做為堵住蟻穴的一塊磚，而應該運用智慧防止兩岸生戰，守住兩岸和平是對世界做出最大的貢獻。