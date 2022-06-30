國內開放兒童施打半劑莫德納新冠疫苗及BNT兒童疫苗，但仍有許多家長抱持觀望態度，不知是否要讓孩子接種。然而目前除了家長態度保留，國內醫界也對疫苗抱持質疑。心臟外科醫師楊智鈞在個人臉書提出對於兒童新冠疫苗的想法，與幾位腫瘤免疫專家討論後，認為「不只是莫德納疫苗、而是包括BNT在內所有的mRNA疫苗，都不考慮讓孩子施打。」理由是mRNA疫苗開發技術實在太新，幼兒的免疫系統不同於成人，是正處於發展狀態，致使這種人造mRNA會進入改變T細胞，而且也會進入長期記憶型B細胞。更甚者，兒童不成熟的骨髓幹細胞也發展很旺盛，就怕人造mRNA也會進入幹細胞，改變兒童的免疫系統。

國外醫師也有相似論點。加拿大醫師Daniel Nagase博士在討論輝瑞公司所公布的疫苗測試數據時，也談論到mRNA注射風險背後的機制，他強調，輝瑞所研究的數據顯示，在兒童報告的34種副作用中，24種具有「嚴重」副作用，及10種被認為「不嚴重」的副作用，相較於成人，有更高的不良反應比例。他解釋，疫苗的mRNA可以藉由「反轉錄酶」轉化為DNA，而兒童處於發育階段，其細胞正在變化，因此，比成人穩定的成體細胞具有更高水平的反轉錄酶活性。這種反轉錄酶會吸收任何mRNA，並將其反轉為DNA，進而永久改變細胞的DNA。

另外，根據瑞典斯德哥爾摩大學分子生物科學系發表的一項重大研究指出，新冠疫苗含有的刺突蛋白可穿透細胞核並嚴重干擾DNA的損傷修復功能，削弱免疫系統，甚至可能導致癌細胞形成。該論文提到，主要發生在細胞核中的「DNA損傷修復」能確保人體基因組的完整性與穩定性，而且對後天性免疫細胞功能也至關重要。然而，該研究的實驗數據顯示，刺突蛋白會經由抑制「DNA損傷修復」而損害後天性免疫。依各種臨床研究也證明，新冠重症患者會表現出延遲和微弱的後天性免疫反應。現居美國的醫學博士Mobeen Syed，也於線上討論此研究。他強調，細胞核中有兩種酶被稱為DNA修復機制的修補工人，但當疫苗的刺突非結構蛋白進入體內，再進入細胞核的話，會造成這兩種酶無法被製造，便無法發揮作用。這種情況下，人體面對感染所能產生的反應能力將不好。

國外研究在在證明疫苗對人體免疫的可能風險之外，先於我國開放青少年接種疫苗的北歐5國（丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典），現今也不得不正視後續產生的兒少心肌炎問題，北歐5國藥品管理局已在2021年停止為青少年接種莫德納疫苗。但台灣政策卻將開放接種年齡往下修，以下一代健康作為防疫賭注，恐怕將走歐美國家的回頭路。

（作者為前輔仁聖博敏神學院院長）