有關於台灣未來的前途走向，除了統獨、及維持現狀，有人主張成為美國的第51個州，另有林志昇等人販售所謂「台灣『民政府』」的身分證及車牌，販夫走卒趨之若鶩。言論驚世駭俗未嘗不可，舉止法律邊緣則不可取，難怪一些縣市警察局把「民政府」列為詐騙集團，幹部在幾年前被訴涉嫌組織犯罪、詐欺、及洗錢罪，日前多被判有罪，林某則於審理中在家跌倒身亡。

林志昇抓住一般人對於台灣定位的不安，以美國提供安全避風港的想像作為慰藉；由於入門的金額不大，不少人花錢買個平安符，無傷大雅。「民政府」相關同路人的台灣論述有過去、現在、及未來三段：由於戰後《舊金山和約》並未交代台灣的歸屬，法理上應該還是「日屬美占」；當下的中華民國只是流亡政府，而台灣「民政府」則由美國軍政府授權統治台灣；未來訴求美國託管下的自治屬地，更有人進一步衍生推動台灣為美國的51州。

這些荒誕不經的話術師承美裔英文教師何瑞元所謂「美屬台灣群島方案」，援引的是美國聯邦最高法院在20世紀初期一系列「島嶼判例」（Insular Cases），涉及波多黎各、阿拉斯加、夏威夷、關島、及菲律賓等海外領土的定位。這些判例無關國際法，而是島嶼地區是否納入成為固有的本土。終究，菲律賓獨立，阿拉斯加及夏威夷建州，波多黎各、關島、美屬維京群島、北馬里亞納群島及美屬薩摩亞則是聽來高深的「未納入領地」。

儘管「未納入領地」的住民是美國的國民，卻不是公民，因此憲法的保障打折扣，而且要移居美國本土才可以票選總統。對於無法取得美國護照或綠卡的老百姓來說，沒魚蝦也好，畢竟喝良心湯沒敗害。不過，陳水扁總統8年下台入獄，竟然向美國遞狀表示自己是「美國軍政府在台代理人」，光怪陸離。其實，美軍在二戰末期反攻菲律賓，既然決定跳過台灣直攻日本本土，就沒有在台灣設置軍事政府的必要；美國從未統治過台灣，可不要半路認老爸。

美國獨立後透過路易斯安那購地及美墨戰爭，完成北美洲領土擴張的「昭昭天命」，此後的基本態度是喝牛奶未必要養乳牛，對於海外殖民地的取得意興闌珊，更不用說納為本土。阿拉斯加是在1867年購自俄羅斯、夏威夷王國則在1893年被美國教士商賈推翻，兩地遲至1959年才建州，當然是本地人對白人已經不構成威脅。菲律賓及波多黎各割自美西戰爭，恐難同化，前者因蔗糖出口威脅本土而被迫獨立，後者屢求建州被拒，情何以堪。

筆者念博士班修習東南亞政治發展，有一天上到菲律賓，老師R. William Liddle結論說，要是當下舉辦公投，應該至少有一半以上的人會贊成加入美國成為51州。只見平常不講話的菲律賓女同學緩緩舉手，沒有想到她泰然自若地表示，「教授，應該超過9成以上才對」，一堆來自亞洲各地的留學生錯愕不已，民族自尊被踐踏在腳下。

國家是否獨立自主，取決於人民能否自立。為了要抗拒中國，竟然依附美日甚至於投懷送抱，匪夷所思。一些台美人為台灣建州鋪路力促「美國化」，政治人物則內化為「英語為第二官方語言」；台灣又不是英美的前殖民地，推動「雙語國家」令人不解。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）