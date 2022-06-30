NCC公布通過《數位中立服務法》草案，一口氣打算規管包括臉書、YouTube等五大類平台，立即引發輿論與民眾高度質疑。因為今年跟明年是選舉年，政府該管不管，卻在這個時間點試圖以管理管制的修法名義，將造成箝制言論自由的效果，無疑更將擴大寒蟬效應，也難怪引發外界「網路戒嚴」質疑。

民眾所謂「綠色恐怖」的質疑並非空穴來風，就實際面來說，真正最嚴重的假訊息來源，無論快篩也好，防疫也好，不都是政府搞出來的嗎？但NCC從中天關台，到近期的華視跑馬燈的重大缺失，NCC有中立嗎？不都是只有立場？NCC獨立機關公正性早已蕩然無存，現在還想掌控言論自由，根本是本末倒置。

NCC宣稱，這個法律的規定，能夠讓各方協力參與網路的治理，也能夠確保民眾的網路基本人權，更能夠讓資訊在網路上面自由的流通。但是我們看看實際上面的情形，相關法令的設計，形同放任政府伸手干預網路言論，因此的確有箝制限縮言論自由的問題。

從NCC所謂可促成網路的自由流通上面來看，最嚴重的在第18條裡面，居然規定在法院裁定之前，只要行政單位認為有必要，政府就可以要求平台移除，或加註警示處分。如果平台不做的話，後面還有按次處罰。所以簡單來講，可以一直罰你罰到業者配合做為止，無疑將造成平台業者只要接到行政單位通知，幾乎可以說馬上就要做。

試想，民眾PO的一篇文章，上面卻標注了一個警語，然後，其實你的意見才是正確的，加警語的單位的意見才是錯的，這樣對PO文者公平嗎？在大家的PO文上，硬放上警示字樣，對PO文的民眾來講，對於個人名譽的傷害有多大？

假設，發文者認為其所發內容有所依據，比如揭露快篩弊案或政府弊端、施政缺失，主管機關又憑什麼認定內容真假，自行加註警語？這就是為什麼對於事實的認定的部分，應該要由司法單位來做，如果法院認為的確有這些事情，本來也可以做緊急裁定。畢竟台灣是五權分立的國家，並不是行政一權獨大的專制國家。

至於NCC提到保障民眾的網路基本人權，有嗎？在條文內容裡面，對過往及現在林林總總的爭議，包括民眾被停權、侵權的爭議，或是繼續付費的爭議，因為網路平台這些機構是在國外，民眾常常求助無門；這些民眾跟國外平台爭議的問題，NCC解決了嗎？參與了嗎？好像也沒有。在條文裡面，看不到有所謂的保障網路基本人權的情形，如果NCC過往沒有參與，實際上面也不在乎，就不要端出這頂大帽子誤導民眾。

NCC也說了，修法的目的是要參與網路的治理。但NCC作為一個獨立的機關，應該參與網路治理嗎？應該不是吧！NCC應該要跳脫出來，讓民眾有一個發聲、表述自己言論的空間才對吧！

NCC這段時間以來，早有「為政治服務」的爭議，對管制不同政治立場的言論出手極重，對民進黨政府與綠營各種混淆視聽的爭議卻不聞不問，先前更拿監督當權者的新聞頻道開刀，立場偏頗，豈能服眾？

尤其NCC去年草擬《數位通訊傳播服務法》草案備受爭議的場面，民眾記憶猶新，現在只想換個名字，更名《數位中介服務法》就打算強渡關山？如果還是換湯不換藥，NCC豈不知，管理網路新聞與訊息根本缺乏社會共識，更有言論自由控管疑慮，又如何說服民眾？

台灣的言論自由早就形成了寒蟬效應，有線電視新聞也一片慘綠；NCC就不要再箝制民眾唯一的一個表意空間，不要試圖以政治力篩選、審核網路內容，別再壓縮民眾的言論自由了！為民眾「知的權利」留下一線生機吧！（作者為立法委員、律師）