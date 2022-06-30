在美國暨北約與中俄之間關係日益緊張的背景下，6月15日，中共《軍隊非戰爭軍事行動綱要》生效。習普當天通聯，大抵反映幾點趨勢：一、中俄將提升亞太軍事合作，強化聯合巡航，因應美國航行自由主張對中國主權與安全的挑戰。二、中俄增加跨境交通，互通有無，以歐亞大陸為範疇，因應印太戰略的海洋封鎖。三、中俄提高能源與糧食儲備戰略，確保民心安定。四、中俄經濟互補，因應全球市場供應鏈的破壞與重組。

換言之，中俄在面臨西方聯合的外部威脅時，一方面保持磋商與通報，另一方面恪守互不干涉內政的基本原則。中俄雖持不結盟外交，但是在上海合作組織架構下，以及《中俄睦鄰友好合作條約》的基礎上，中俄定期聯合軍演與維持軍售關係，雙方關係的前景確實無須封頂。

今年第25屆聖彼得堡經濟論壇於6月15日舉行，主題是「新世界‧新機遇」；17日習近平則在全體論壇上視訊致詞。緊接著23日中國主辦金磚國家領導人第14次會晤視訊峰會。俄羅斯總統普丁認為，中國成為世界經濟中心是現實問題，無法忽略新的多極中心力量所帶來的豐沛潛力。俄羅斯反對一個單極中心支配邊陲的殖民統治方式，強調不同社會制度治理效能的競爭。中俄堅持多文明為基礎的多極秩序，才符合國際體系的民主化與開放性目標，創造全球市場的新機遇。

俄羅斯處於西線戰事未歇，芬蘭與瑞典申請加入北約，以及立陶宛日前阻斷俄羅斯通往加里寧格勒通道，波羅的海局勢緊張。俄羅斯將在白俄羅斯部署可發射核彈的伊斯坎德爾導彈系統，作為戰略嚇阻。德國G7峰會於6月28日方落幕，北約峰會緊接著在西班牙登場。北約稱中國為系統性安全威脅，俄羅斯則是直接威脅。面對北約增兵，俄羅斯也將部署薩爾馬特洲際飛彈。在中俄深化全面戰略協作夥伴關係的基礎上，俄羅斯的布拉戈維申斯克與中國黑河之間，開通了黑龍江上的首座公路跨河大橋，這將支撐俄羅斯改善國民住宅與交通建設的兩大社會戰略任務，以老有所終的目標保障窮人生存。

6月16日，法德義羅4國領導人齊聚基輔。23日，歐盟正式賦予烏克蘭候選國地位。不論烏克蘭融入歐洲經濟圈與否，俄羅斯堅持的是烏克蘭國家的中立化、無核化、非軍事化與去納粹化。美國操控弱勢夥伴進行代理人戰爭，牽動全球政經局勢。在烏克蘭的特別軍事行動何時能結束？俄方僅以「任務完成之際」和「烏克蘭達成俄羅斯條件」作為回覆。當戰場勝負來決定談判時，美俄皆須持盈保泰，而不願意過度動員。

俄烏軍事衝突是俄羅斯尋求國家主權、科技主權和經濟主權的分水嶺，這至少反映俄羅斯幾點想法：一、以「建設性破壞」的思想，打破美國認為「俄羅斯沒有烏克蘭則不能強大」的牽制概念。二、以「收復歷史領土」的方式，解決懸而未決的和談。三、加速發展西伯利亞和遠東經濟，通往中國的西伯利亞力量——2天然氣管道，將連結俄蒙中建造，與東北亞經濟整合。四、打造「大歐亞能源共同體」，並以上合組織擴員為目標；中國則跳脫中美的亞洲共治圈，以金磚國家全球擴員為目標，伊朗和阿根廷日前提出入會申請。五、無須屈從於以美元和歐元換取實際商品的經濟操控模式，而以自身地緣優勢，搭建歐亞橋樑。俄羅斯20年的東向政策，顯示西降東升的新趨勢，已勢不可擋。（作者為元智大學助理教授）