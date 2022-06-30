陳時中再度「抗中」！確診過後的衛福部長、中央流行疫期指揮中心指揮官陳時中於24日現身防疫記者會後，突然連三日未出席Live秀。正當名嘴點名他即將接受民進黨徵召、外界亦紛紛踹測其開始備戰台北市長選舉時，「陳指揮官」突然於28日現身指揮中心記者室，針對中國大陸宣稱我國出口之白帶魚、竹筴魚外包裝驗出新冠病毒並予以暫停進口之情形予以回擊，並直指「是否他們（中國）自己包裝取樣時，感控沒做好，把病毒留在上面。」雖隔天陳時中在疫情記者會上澄清「沒有政治解讀，是要還漁民清白。」但愈解釋、愈證明其就是在打「抗中起手式」。

事實上陳時中也不是第一次操作抗中，早在先前台灣未取得足量疫苗、中共國台辦表示願意捐贈台灣疫苗時，就被陳時中一句「他們在打的我們不敢用」酸語回絕。雖後期針對接種中國大陸疫苗認證、今年5月大陸願協助企業採購大陸製快篩之發言不再強勢拒絕，但不管在防疫、或是之後有可能到來的台北市長選戰，其仍是站在民進黨「抗中保台」的基調上處理公共事務，惟其若將「抗中護漁」作為選舉起手式，恐怕不僅無效，更將如前交通部長林佳龍所言「吸仇恨值」罷了！

首先，農、漁產品出口問題本就係屬農委會管轄，跟衛福部一點關係也沒有！況且之前農委會主委陳吉仲才剛因為石斑魚事件「抗中」被打臉，爭議尚未釐清，此時陳時中又一股腦地用「感控沒做好」來抨擊中國大陸，民進黨從鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚中完全沒學到教訓，反正先罵就對？若再被打臉豈不更糗？

另一方面，陳時中若真要競選台北市長，此時就更不應該再打「抗中牌」。首先台北與上海間的「雙城論壇」，可說是民進黨執政後兩岸唯一的正式官方交流管道，台北市民亦對雙城論壇多抱持正面觀感，若陳時中因為抗中吸滿仇恨值得罪大陸官方，嚴重者將有可能導致雙城論壇停辦、顏面盡失。而若說在中央層級的選舉，民眾會將「抗中保台」的「安全」問題做為投票考量，那麼在地方型選舉絕對是「安居樂業」的「生活」為首要選擇。退一步來說，台北市又不是以農產品輸出為主要產業發展方向，陳時中何苦去撞這個槍口？

或許是2020的大勝，加上民間或媒體歷次針對蔡政府及蘇內閣的政府滿意度民調中，「抗中保台」始終獲得民眾高支持度。綠營自然將其奉為不動神主牌，但再好的牌也有其正確使用時機，而在幾次選舉中，早就驗證台北市民最關心的還是候選人的施政能力及所提願景。套一句行政院長蘇貞昌的名言，想用兩岸口水戰來台北市騙票，大可不必！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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