●美軍上海調查單位（CID）繼續積極偵辦此案

美軍雖然離開了台灣，卻繼續積極地偵辦此案；上海調查單位（CID）將矛頭指向艾文思。由於艾文思已經退伍，脫離了軍法的管轄權，軍方在弄清楚了案情以後，隔年（1947）便將全案移送給司法部，由其下的聯邦調查局（FBI）接手調查。從其後開庭的文件可以看出，過程中，軍方動用了龐大的人力與資源來調查此案，最後並安排所有中、日方證人員免費乘作軍機，並將中方官員以外的證人，安頓在洛杉磯軍營長達近一年的時間。

由於艾文思已經退伍，美國軍方司法單位除了先前所取得的自自白書外，已經無權再偵訊他，只好將對他的偵查放在一旁，從而鎖定了以下的偵查對象：

1.原田佐，由於當時的日本是在美國占領軍的管轄之下，所以美軍有權對任何日本公民採取偵訊行動。

2.美軍愛隆生上尉，繼續由美軍司法單位調查。

3.黃在義兄弟：由於他們是中華民國公民，所以不論是上海的黃在義或是台北的黃在榮，都由中方的司法單位配合美方的的調查，對他們兩人採取了相關的司法行動。

4.鄭南渭，他是艾文思虛構情節中的主要關係人，美方調查單位（CID），也特地和他在上海見面、會談。

●1946年5月5日，鈴木源吾接受調查

鈴木源吾繼續以專家的身分留在台大教書，同時也接受中、美雙方的調查。5月分，在他〈證言（Affidavit）〉的資料中提到：「貝格上校介紹我認識艾文思中校，他負責民政府（Civilian Government）、財政、金融與工業等事務。……他以其職位召集日本經濟專家開了許多會議，以了解台灣的經濟問題。」起初在10月8或9日時，艾文思利用職務之便訪查台灣銀行，了解印鈔與發行狀況，從而得知：台灣銀行只有非常少量的黃金準備，並無任何外匯，也無美金存款，令他感到相當訝異。之後，他以其職位召集日方經濟專家召開許多會議，了解台灣經濟問題。

據鈴木源吾之〈台湾における終戦処理（戦後財政史）〉，原田少佐時任經濟參謀，負責台灣軍之經濟事務。鈴木又在1948 年4月5日給葛超智的信中提到「艾文思中校在美國的審判庭中吹噓，他一直監視著價值達3億6千萬之日產，但這並非事實，實際上他什麼事也沒做。」（參見蘇瑤崇主編，《葛超智先生相關書信集》，上冊，頁417）

●1946年6月，愛隆生將賣金「外快」所得上繳

愛隆生上尉於4月離開了台灣，但軍方對他的調查一直沒有放鬆。據判斷，他可能向調查單位全盤供出了細節；交待了如何經由聯絡組的台灣翻譯黃在榮，認識了在上海經商的黃在義，又如何經由黃在義的協助，將艾文思託他脫手的373枚金幣賣給了上海的銀行。對軍方而言，他是一個非常重要的證人，一來，他是美國軍人，比較容易取得陪審團的信任，二來，他所供述的許多細節都凸顯了艾文思證詞的不實與矛盾。因而隔年11月，本案正式開庭前，美國陸軍特將其調往洛杉磯，負責美西大學軍訓教育（ROTC）的督察工作，同時可以隨時出庭作證。由於他是在不知情的情況下協助艾文思犯案，為的只是賺點外快，並沒有觸犯法律，所以沒有受到任何懲處。1946年7月份，他也自動將「外快」所得的利潤600美元（23個金幣售價扣除他向艾文思購買的成本），全部繳給國庫。

●1946年6月，黃在義上海遭訊

大概在釐清了黃在義在本案所扮演的協助銷贓角色後，中國司法單位在美國陸軍刑事調查部CID（Criminal Investigation Division）的請求之下，以盜賣黃金的罪名，在上海將黃在義拘留審問了8天，然後以鋪保的方式將其釋放；聽候傳訊。根據間接資料推測：他哥哥黃在榮在台北也同樣遭到拘留與訊問；據判斷：黃氏兄弟在此次被拘捕前，可能都未曾清楚地交待他們在黃金換匯中所扮演的角色；但是一旦愛隆生向美軍調查單位全盤托出後，這個環節就曝光了，黃在義就無法再推說不知了。

●1946年6月30日，鈴木初聞：本案將移送司法部

鈴木從美國軍法處的律師Col. Young 口中得知：此案已正式立案，將擇期移送法辦。

●1946年7月，CID就教鄭南渭

雖然在這個階段，艾文思尚未杜撰鄭南渭的情節，但是由於鄭南渭曾經參與了艾文思和葛敬恩的會談，所以CID的人員特地在上海對他作了一次訪談，以便對案情有更進一步的了解。在約談的時候，CID的調查員特別給鄭南渭看了金幣的樣品，這也是鄭第一次看到金幣。而此時的鄭南渭，大概作夢都沒有想到：一年以後（1947月5月17日），在FBI偵訊艾文思的筆錄中，他竟然成為賣金換匯的主謀，更另他感到意外的是，在他和艾文思公務來往中一些不經意的小節，卻都被艾文思杜撰編進其所捏造的情節中。

●1946年7月，諫山春樹被判無期徒刑

諫山春樹受審的原因就是因為參與了14名美軍的審判，這14名航空人員都是於1944年10月12日到1945年2月27日之間，在轟炸台灣中遭擊落被捕。他們被日軍法庭判死刑的罪名是無差別的濫炸，造成大量平民的死傷。雖然所有的美軍都沒有認罪，但法官在受到東京的指示後，捏造了美軍的認罪書，再由總督安藤下令判處死刑。期間，參謀長諫山春樹居中協調，也因此遭判無期徒刑，關押在上海提籃橋監獄。1949年2月上海易幟的前3個月，所有的日本戰犯都被遣押回日本，並於1957年全部被釋放。

在這場國際法庭的審判中，鈴木是諫山春樹被定罪的主要證人；當初審判美軍時，鈴木受命擔任14名美俘的翻譯。鈴木在上海的國際法庭作證時說到：在審判中，基於良心，他多次拒絕在沒有被告簽字的記錄上背書，因而引起軍方的不滿，並俟機逞罰他。有位士官長的朋友甚至警告他：當中一位少校法官口袋中經常帶著毒藥，叫他當心。所以有一次那位法官邀他共餐時，他藉故婉拒，平時也盡量和他保持距離。這14名美軍最後都拒絕認罪，而當案子尚未結束時，因受到東京的指令，安藤下令判處死刑。行刑的當天，鈴木被命令到場，但他拒絕作任何傳譯。事後看來，在重要關鍵時，他的這一連串堅持，使他免於受審。

●1946年7月6日，美國以《菠茨坦宣言》為由，急切呼籲中國盡速剷除日人在華勢力

由於美軍聯絡組以及SSU情報特遣隊已經離開台灣，美國缺乏偵查留用日人在台活動的耳目，因而特別透過外交管道，行文中華民國外交部 （見下圖）；關切中國遣返日本技術留用人員的進度，並呼籲國府務必儘速把全部人員遣送回國。

美國政府似乎得知台灣陽奉陰違，並有繼續留用日人的打算，因而在這封信函中，兩度引用《菠茨坦宣言》來規勸中華民國政府；宣稱：殘留日人可能祕密企圖在當地規復日本之勢力，要求中國合作自亞洲大陸消滅危險日本勢力之殘跡。

但是台灣行政長官公署陽奉陰違，1946年底未依承諾，還是繼續留用917名關鍵的日本技術人員，然後逐漸減少，直到1949年。

【1946.7.6 美國大使舘文中華民國外交部，有關遣返日僑事宜】……為達成遣送之目的，以清除中國境內日人之勢力，美國政府始終協助並將繼續協助中國政府，蓋此事乃符合《菠茨坦宣言》之規定， 中國政府當能同意設若允許大多數日籍僑民留居中國，縱非全體，彼等可能祕密企圖在當地規復日本之勢力，尤其在日人占有勢力之台灣、東北、及華北若干地區。此項危險益為深鉅。欲免是項危險，最安莫如將中國境內之日人遣送回國。……美國政府始終認為為遵《守菠茨坦宣言》，及免除中國境內日本惡勢力可能復起之危險，所有在中國之日籍人民均宜於最近遣送回國，姑不論中國政府可能有充分理由，主張暫時留用若干性質特殊之日僑，美國政府仍感有將大多數日僑包括所有志願遣返者在內，盡速遣送回國之必要……並自亞洲大陸消滅危險日本勢力之殘跡。（圖：國史館，作者炳文提供）

●1946年8月，日本黃金案登上美媒

「日本黃金案」已經出現在美國民間的報刊上，艾本人在美家中也看到了這份報導，其中除牽涉到他本人外，報導中大概也附會了台灣民間的一些傳說，可能因此給了艾一些靈感，於是經過大半年時間的構思，第二年（1947）的5月，在其被捕前與FBI的筆錄中，他推出了一個各方所預料不到的新版本：將葛敬恩、鄭南渭牽拖進去；捏稱：他是受了葛、鄭兩人的請託才在上海販售了60公斤的金幣，並且於離台臨上飛機前，收到了1萬3000美金的後謝金。

●1946年10月1日，南韓大邱暴動，美軍政府派軍警鎮壓

大邱群眾因糧價高漲以及其它種種積憤發動抗議時，遭到警方鎮壓，3名學生致死。繼而觸發各地群眾暴動，並攻擊警所，致約100名警察、地主、親日官員遭到殺害。美軍政府宣布戒嚴，繼而，在以美軍為後盾，警方鐵血的鎮壓中，有約136名群眾身亡。

事件後，韓國民眾對美軍軍政府支持下降，親共支持率上升。一年半以後1948年4月3日爆發了長達6年半濟州島民眾和軍警間的對峙，期間，有高達2萬5000至3萬民眾死亡。

●1946年11月，黃氏兄弟避走日本

黃在義在上海以店鋪作保獲釋後不久，就回到台灣。於11月間和其兄用不同的化名，一齊搭乘Kinghai號輪船前往日本 。當時台灣和琉球之間的走私猖獗，往來船隻頻繁，所以兄弟兩人可能藉此避避風頭。但卻在琉球被美軍以沒有旅行文件的理由扣留，後來他們還是設法到達了日本。兩兄地在日本安穩的度過了一陣子，一年以後（1947年5月），兩人又被中美雙方盯上了。

黃氏兄弟的這一段琉球的遭遇是被告律師得自於美國軍方的內線；鈴木在寫給Kerr的信中提到：他懷疑軍方內部有高級人員暗中在抵制這件官司，使他不得不小心。

●1947年4月15日，鈴木續約留台教書

由於228的影響，鈴木和所有其他數百名日籍留的專家學者要求離開台灣，但是最後還是有數百名因各種原因主動留下（205名）。但鈴木留下的原因可能是因為美軍指名要他為黃金案出庭作證。事實上1946年2月初他就和台大法商學員簽了教授合約，有固定的薪資，甚至一年多後他赴美作證其間，台大還是照樣將薪資發給他在台的妻子。開庭時，被告的律師就在這份合約上大作文章；攻擊鈴木是台灣政府供養的證人。

●1947年4月，鈴木再聞：全案即將進入司法程序

美軍中國戰區的Col.Kunz告訴鈴木：全案即將在美國本土進入司法程序。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】

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