今天是關於兩個電影展的消息。

中國電影資料館放出了7月的片單，裡面終於看到了第13屆兩岸電影展之台灣電影展的片單。

7月5日晚上七點在小西天1號廳放映《一代劍王》，還有映前，應是本次台灣電影展的簡短開幕式吧。5元人民幣的票價實在是感人啊！畢竟這是促進兩岸電影與觀眾交流的影展。

《一代劍王》。（網路圖片）

另外在2號廳六點半就會放映《修行》。兩部電影時間上有衝突怎麼辦？建議看《一代劍王》，因為該片只放映一次。其他電影都有第二次放映機會。

《一代劍王》由著名的聯邦影業1968年出品，郭南宏導演，上官靈鳳、楊孟華、田鵬、曹健、江南、苗天等主演，這次放映的是最新的2K數字修復版。

《修行》由錢翔導演， 陳湘琪、陳以文、黃柔閩、丁寧、樊光耀等主演，該片已於2022年1月14日在台灣上映。

7月6日傍晚六點半將放映《嗨！神獸》。

《嗨！神獸》。（網路圖片）

《嗨！神獸》由池家慶導演， 楊采妮、白潤音、李李仁、呂雪鳳等主演。該片於2022年2月1日春節檔在台灣上映。

7月7日晚七點1號廳放映《魔法阿媽》的4K修復版。六點半在2號廳放映《詭扯》。

《魔法阿媽》

《魔法阿媽》在台灣電影史上有著里程碑的意義，該片1998年上映，由王小棣導演， 文英、許傑輝 、莊博文配音。本次放映的是4K數字修復版，這個修復版已於2021年11月26日在台灣上映。

《詭扯》由許富翔導演，陳柏霖、劉冠廷、 黃尚禾、陳以文、林鶴軒、陳意涵、侯彥西等主演。該片於2021年11月12日在台灣上映。

接著就是7月8日在2號廳上映《復身犯》。

《復身犯》由蕭力修導演， 楊祐寧、張榕容 、李銘忠、 陳以文、王淨 、林哲熹等主演。該片於2021年2月春節檔在台灣上映。

接著下來除《一代劍王》外，每部電影都會再重映一次。

今年恐怕就只有人在北京的觀眾能有幸看到台灣電影展了。特別提示，台灣著名導演和演員陳以文這次有三部作品入選，如果你把六部看完的話，真是哪兒哪兒都有影帝陳的身影。

每年的兩岸電影展都是在大陸和台灣兩地舉行，今年的大陸電影展已於6月17日到22日在台北舉行，《懸崖之上》是本次電影展的開幕影片，參展影片還包括《烏海》《兔子暴力》《柳浪聞鶯》《一江春水》和《白蛇傳·情》。

另外，第十六屆FIRST青年電影展主競賽年度入圍片單也於出來了，包括14部劇情長片、5部紀錄長片和22部短片。

其中，來自台灣的導演詹凱迪的《兜兜風》入選長片名單。這個案子早在2018年就入選了FIRST創投名單。

經過三年的籌備拍攝，《兜兜風》於2021年年底的金馬影展上展映。

《兜兜風》之所以能在金馬影展展映，是因為該片男主角林鉅以62歲高齡入圍金馬最佳新演員獎。老爺子是一位橫跨台灣娛樂圈和藝術圈多年的藝術家。他的上一部出演的電影，是1986年台灣新電影時代的《戀戀風塵》。

《兜兜風》（網路圖片）

《兜兜風》講的是林鉅扮演的保安阿瑞內心苦悶，黃劭揚扮演的弟仔情場失意。一對父子相依為命，他們能做的，就是開著自己買不起的車子，兜兜風散心。

台灣劇場女神黃柔閩也有出演《兜兜風》，她在本文出現了兩次，因為她還出演了兩岸電影展中的《修行》。

本屆FIRST青年電影展的主競賽評委真的是強大如國際A類電影節的咖位，章子怡擔任主競賽評委會主席。評委中還有在大陸發展多年的台灣著名編劇張家魯。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）