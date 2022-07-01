中美爭霸，打亂產業分工體系，引發全球產業鏈重整，造成全球晶圓供應鏈失調；台灣是全球晶圓製造的領先者，2021年晶圓代工在世界占比65％，先進製程占比超過70％，引發先進國家以舉國之力加速晶圓製造本土化。台積電2021年被強壓到美國亞利桑那州建廠，將於2024年量產、月產5奈米製程晶圓2萬片，需要2,000位員工，但面臨人才招募困境；台積電位於日本熊本的12吋晶圓廠，也將於2024年底量產，月產能55,000片，人才招募也同樣艱難。英特爾執行長基辛格於6月初指出，未來5年美國至少要有5萬名受過培訓的半導體人才，因應急速增加的需求；2030年台灣境內產值預估將達6.9兆元（2021年為4.1兆元），人力較2021年需新增10萬人；當下全球晶圓人才大量短缺，解決之道就是要加速增加國內STEM（科學、技術、工程、數學）人才供給，不僅是提供給半導體產業，也要提供給其他製造業。

未來10年，韓國半導體產業也需新增3萬人，但韓國每年半導體相關專業的應屆畢業生遠落後產業需求；南韓總統尹錫悅最近指出：「如果教育部在培養國家經濟所需人才方面，不能發揮主導作用，那麼需要改革的將是教育部本身」。

在台灣也有相同的問題，當前的職場現況，既有許多文法商畢業生於內需服務業一職難求，也有外銷暢旺的製造業找不到工程師；教改30年，因理工科系需要實驗與實作，設置成本高，未能隨著開放大學而增設，造成我國大專院校畢業生以文法商為主，短缺理工科系人才。依主計總處資料2021年各業薪資概況表，每人平均月薪分別如下：製造業57,473元，而支援服務業38,136元，住宿及餐飲業35,057元，由此可見製造業的人才需求較一般服務業為高。

我國2021年5月修訂「產學創新條例」，教育部不久就核定4所學校（成大、陽明交大、台大、清大）成立半導體學院，於12月底前都已正式成立；「半導體學院」確實可應急解決晶圓產業未來人才短缺問題。韓國教育部只表示要學習台灣設立「半導體專業」，就遭到韓國大多數教授反對，理由是大學不是培訓技術工人的地方。多年來，我政府及各產業受困於五缺（水、電、土地、人工、人才），且產業高度聚焦於電子及精密儀器業，若國家資源再額外大量投入半導體，將造成資源排擠，恐更影響其他產業發展。

不過若能對已畢業大學各科系學生（包含文法商等社會科系），給予學士後工程再教育，授予學士後工程學士，就可增加工程師供各產業延用，也給予人文社會科系學生職場轉職與就業的機會，又不會因半導體學院的成立而排擠其他製造業的人才需求，相信對產業會有較大的助益。

近年來，我國經濟發展已出現不均衡情形，加以產業盈餘分配員工薪資占比低於過往，年輕一代成家不易，造成不結婚、不生子風氣；大專院校深受衝擊，今年已有9所私立院校停辦或停止招生，1所私立科大擬捐贈校產，希望併入國立大學，有20所私立院校註冊率不到60％將被列入專案輔導；若學校二年內未見改善，下一學年度先停止招生，學年結束後停辦。

依教育部統計至本學年度（2022年），預測大專院校招生名額將超過高中（職）學生人數，因此教育界認為到2026年，恐至少還有30所私立大專院校面臨停辦解散命運；眼看將有近60所私立院校將走入歷史，有超過6千億以上資產需重新整頓再利用，有許多高知識人才要轉換工作，教育部是應發揮主導作用，運用這些資源，為國家培養所需工程師，也給人文社會科系畢業生轉業與就業的機會。

綜上所述，教改至今多年，造成以創新、製造立國的台灣，不僅半導體產業欠缺工程師，更遑論其他製造業者，但多數的文法商畢業生，在內需的服務業卻又難求一職或低薪屈就。眼看危機就迫在眉睫，現在正是政府趕快拿出政策，及時協助人文社會科系畢業生的時候，否則國家未來的經濟發展實在令人憂慮。