或許是受到俄烏戰爭的影響，或許是感受到中國綜合實力的威脅，以美國為首的G7在今年峰會結束後，與受邀出席的阿根廷、印度、印尼、塞內加爾、南非、及歐盟領導人，發表韌性民主聲明(Resilient Democracies Statement) ，希望能夠共同努力達成包括氣候變遷及COVID-19在內的全球挑戰，提出更平等、包容及永續的解決方案。此外，這些國家也重申對以規則為基準的國際秩序(rule-based international order)之承諾。

此聲明特別強調在四個層面精進全球民主社會的韌性，包括（一）全球責任：民主政治的可靠夥伴關係、（二）國際環境：民主政治捍衛公開及多元的辯論、（三）公民社會：民主政治保障並鼓勵多元的公共空間、（四）包容及平等：民主政治促進平等代表性。最後，各國希望透過這項聲明的精神，強化民主政治的韌性。這是繼去年美國拜登總統舉辦民主高峰會後，又一個在國際間形塑民主對抗專制(democracy vs autocracy)氛圍的展示。不過，由政治體制出現民主倒退的美國做此倡議，顯然相當諷刺，它或許應當先改善本身的民主環境再說。

根據經濟學人所做的民主指標(Democracy Index)，在全球一百六十七個調查國家中，美國在二○二一年排名二十六，表現還算可以，但是根據這項調查，自二○一六年開始，美國已不再是完全民主(full democracy)、而是有瑕疵的民主國家(flawed democracy)，且分數逐年下滑，顯示其民主倒退已成趨勢。

在自由之家所做的一百九十四個國家二○二一年全球自由指標(Freedom in the World Index)中，各國根據其在政治權利(political rights)和公民自由(civil liberties)的表現，分成自由、部分自由、不自由三大類別。美國雖然是全球八十三個自由國家的一員，但在傳統的一至七分中（一位最自由、七為最不自由），各得兩分，是歷年來最差的表現。在政治權利的四十分中拿下三十二分、公民自由的六十分中獲得五十一分、總分八十三分的美國，排名第五十八，遠遠落後所有的北歐及西歐國家，也不如部分曾施行共產制度的波羅的海三小國、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、克羅埃西亞等中東歐國家，同時還輸給南歐的西班牙、葡萄牙、義大利、馬爾他及希臘。亞太地區的日本、韓國、台灣、澳洲及紐西蘭，無論是政治權利及公民自由的指標，都勝過美國。

我國在加勒比海的友邦聖克里斯多福、聖露西亞和聖文生，以及太平洋群島的友邦帛琉、馬紹爾群島和吐瓦魯，表現亦優於美國。此外這兩個區域內的安地卡、巴哈馬、巴貝多、多明尼克、格瑞納達、吉里巴斯、和密克羅尼西亞，自由的程度也超過美國。非洲三個島嶼國家維德角、模里西斯、及聖多美普林西比，也較美國自由。或許我們可以說這些第三世界的島國人口少，治理容易，因此拿來比較不見得具關聯性。不過，拉丁美洲除了三個民主表現優異的烏拉圭、智利及哥斯大黎加外，阿根廷與貝里斯的分數也高過美國，甚至是美國曾經干預過的巴拿馬，也和美國同分，拜登還有臉頤指氣使嗎？

如果全球自由指標對美國的民主表現過於偏頗，另外兩個與民主治理相關的新聞自由指標(Press Freedom Index)及法治指標(Rule of Law Index)或許能夠還美國一個公道。但看看無國界記者組織所做的二○二二年新聞自由指標，美國在調查的一百八十個國家排名第四十二，輸給非洲的塞席爾、納米比亞、南非、維德角、象牙海岸、布吉納法索六國，甚至還不如拉丁美洲的阿根廷、多明尼加、蓋雅那、牙買加和千里達。法治指標是美國表現較好的指標，在一百三十七國中排名二十七，落後大部分的北歐及西歐國家，也低於亞太地區的日韓紐澳及並非民主的新加坡。

近年來，我們從國際媒體的報導中，已獲得美國民主問題重重的印象，如今又有這些重要指標說明這個老牌民主國家的各項表現，不僅落後歐洲各國，甚至不如亞太地區的民主國家，部分指數還落後許多開發中國家。提出民主韌性的應該是挪威、瑞典、芬蘭等所有指數名列前茅的國家，而不是一個本身民主表現需要止跌回升的美國。由此來看，民主政治已武器化(weaponization)，成為國際強權的鬥爭工具。（作者為政治大學國際關係研究中心）

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