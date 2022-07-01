柯志恩代表國民黨參選高雄市長終告底定，外界多將柯視為一張好牌，或者說，至少是一張安全牌。主因是國民黨在經歷市長補選的洗禮後，也已敗無可敗、利空出盡。柯志恩的出線，咸認至少可有效收攏傳統藍營支持者，至於是否可取得中間選民、厭惡民進黨執政的民眾轉而團結支持柯，才是柯志恩南下的真正目標與考驗所在。

質言之，綠營中央層峰自從陳其邁補選上任後，顯然有記取2018大意失荊州痛失高雄的教訓，為求鞏固自認是綠營大本營的高雄票倉，無所不用其極的提供中央資源與政策利多，例如在市長補選階段，行政院長蘇貞昌輔選時就喊出已核定與高雄有關的4000億元建設和投資案，拿行政資源重金包養高雄的用心不在話下。

在陳上任後，也在中央支持下強推多條軌道建設，目的顯然與鞏固新市府執政有關，否則為何會在韓國瑜市府時代對上述建設意興闌珊、一拖再拖?更甚者，台積電落腳高雄五輕，被喻為是替陳其邁連任買下保險，讓高雄民眾感恩戴德的德政。試想，如高雄仍是韓國瑜市府當政，綠營中央是否可能放行台積電落腳高雄資敵？因此，與其說民進黨真心愛高雄，更不如說民進黨是愛高雄人的選票。

然而再多的重大建設利多，再大的企業如台積電進駐高雄，依舊掩蓋不了高雄市政千瘡百孔百廢待舉的真相。彼時的高雄，人口老化快速不說，人口驟減逼近270萬；空污不佳未見明顯改善，去年PM2.5數據不降反升是升格後首見；市內產業受缺工影響發展欲振乏力；青年失業率30-34歲去年六都最差；房價房租指數暴增高雄居大不易；人口平均壽命六都最短；火災件數與死亡數全國最多；車禍死亡、酒駕死亡六都最多…等諸多無法一一載及的市政沉痾，被一片欣欣向榮的海量市政建設新聞掩蓋下，終要面對現實，更甭說市民同時要面對物價飆漲，疫情持續等生存壓迫，高雄發展豈容樂觀？

柯志恩的到來，並不是來解決「愛情摩天輪」的歷史遺緒，更不是來為韓國瑜的政治功過蓋棺論定，擺在眼前的，是前述族繁不及備載的「高雄問題」，柯如何提供高雄市民解決方案？與其關心柯志恩的美白小腿，還不如關心柯志恩如何提出「高雄對策」吧！

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