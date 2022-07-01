自從2020年全球新冠疫情爆發開始，餐飲內用的比例大幅降低，台灣雖然是少數防疫表現不錯的國家，仍在2021及2022年中爆發大規模的染疫，也因此重創本土餐飲業的發展。

為了維持餐飲業的發展，「餐飲外送平台」一時間成為生活的救星，不但解決了大多數人在疫情期間的飲食問題，更緩解受到經濟重創的餐飲業危機，政府也不斷提出外送補助方案鼓勵餐飲業者加入外送平台服務。正當我們習慣使用配送服務時，近日知名外送平台卻發出聲明要加收平台服務費，不論是訂閱會員或一般會員，每張訂單都會向消費者加收3至5元不等的服務費用，變相漲價的模式讓許多消費者大喊不公平。

針對這次的漲價事件，在6月底前，全台灣的消保會已收到超過800件投訴案，投訴的內容都認為外送平台巧立名目來漲價的行為對於已付月費的會員是片面違約，並引發大規模的退訂潮。

近兩年的新冠疫情讓大多數人養成對外送平台的依賴，就連政府都補助相當多的經費，鼓勵以外送經濟來協助台灣的防疫政策，民眾普遍對於外送平台的印象也非常好，讓外送業者的營業額在過去兩年間成長數倍。當我們傾全國之力將外送市場扶植起來之後，平台業者居然在這時候無預警的調漲價格，經過多數使用者投訴政府機關及消保會之後，消保官表示也只能請業者先出面說明，再來認定是否有違法的可能性，顯示我們幾乎對外送平台的片面漲價幾乎沒有辦法制約。

其實餐飲業者加入外送平台就已經要繳交月租費，訂單的抽成也高達35%，而消費者也必須針對每張訂單支付額外的外送服務費，美食配送服務已讓餐飲消費提升不少，更何況在疫情期間，政府也編列數億元經費補助餐飲業的外送服務，而培養出的外送平台卻在佔有市場之後任意調漲，如此一來，不就等於大發國難財？（作者為《卓越》雜誌總監）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※