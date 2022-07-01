大陸以檢出台灣石斑魚含禁用藥物為由，片面暫停進口，造成養殖戶損失慘重，對此，農委會呼籲全民多吃石斑，此時大家又不約而同地想到國軍，畢竟只要有農產品滯銷，都會請國軍「笑納」，當然，國軍的伙食團也會配合政策主動採購，只是往往採購到的品項通常質量不佳，價格也沒比較便宜，反正共體時艱，大家也就算了。

過去60萬大軍時代，有什麼農產品產量過剩或是外銷退貨，總是要國軍幫忙「消化」，當時人多，確實能有效解決問題，但是現在國軍不到20萬，農政單位老打國軍主意，就有點不切實際了。

當然這次國防部當然也從善如流，立即認購了1548公斤，聊表心意，不過大概也只能在開伙人數多的大型餐廳才吃得起，一般基層連隊就會有困難，因為石斑魚一公斤目前批發價約300元左右，假如一餐每個士兵攝取100公克，一百個人的連隊，就要採購10公斤，約3000元，國軍目前伙食費每人每天約100元，100人連隊菜金每天也就1萬元，若要配合吃石斑魚，一道菜就要一天伙食費的3分之一，基層單位必定吃不起。

國軍運用有限的菜錢，協助農民採購盛產或滯銷的鳳梨、柳丁等水果，伙食團倒也還可以支應，但是高單價的石斑魚，確實強人所難。國軍平常吃魚也只吃得起平價的皮刀魚、吳郭魚、鯖魚等，而且通常是冷凍的，風味不佳，所以要是有心要幫助養殖戶，應該由各大企業認購，捐贈給國軍官兵食用，豈不兩全其美。

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