電價7月1日上漲，平均漲幅8.4%。政府說是國際燃料價格上漲，台電今年採購成本將增加3000億元，財務壓力太重，不得不調漲；又說各國電廠多已提高電價，漲幅約在13%~45%間，台電漲幅較低，而且只漲大戶，97%的住家及小商家不漲，民生用電不受影響，物價應可維持穩定。政府說詞看似合理，卻忘了台灣通膨大火早已蔓延，又低估戰爭和疫情對經濟的衝擊，加上政治算計的電力與能源政策，多重後遺症即將發作，年底選舉將屆，民進黨完美風暴正在形成。

不均衡通膨 庶民喊苦

表面上看，這次電價上漲，漲的是高壓及特高壓用電戶，漲幅高達15%；家戶用電在1000度以上調整9%，以下的部分不調整；農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等庶民經濟活動場所也不調整。

看來確實只漲大企業與富人，但這只是表象，忽略了電價成本可以轉移，及1年來節節高升的物價早已對庶民生活造成嚴重影響，電價調整的連鎖效應可能成為壓垮他們正常生活的最後一根稻草。

大企業增加的成本可以轉移，譬如北捷公司已26年未調整票價，這段期間電價上漲超過20%，因而考慮調整票價，由乘客分擔增加的成本。再如國旅業，旅館用電不在凍漲之列，大型觀光飯店用電負擔增加。但過去3年國旅業在疫情打擊下營收銳減，業者多苦撐待變，電價上漲後房價一定跟著漲，最後還是由消費者負擔。據報導大學電費負擔增加，將調整相關收費，可見即使只調漲大戶電價，一般大眾的支出還是會增加。

全球陷入通膨風暴已超過1年，台灣在進口成本推升下亦不能倖免，5月消費者物價指數（CPI）年增率3.39%，已連續10個月超過2%的通膨警戒值，更連續3個月飆破3%，為近10年來最嚴重。主計總處估計今年全年失業率約3.6%、CPI年增率約2.48%，痛苦指數（物價指數+失業率）將飆高到6%。2020年綜所稅高低差距急速擴大到148.6倍，財富結構已從「M型」化轉向「L型」，出現嚴重低薪化現象，庶民人數更多、日子更辛苦。

更糟的是，台灣的通膨是一種不均衡的通膨，價格上漲主要反映在食物與居住上，這兩項支出占低所得者收入的6成，較富裕者只占4成。這波通膨食物上漲最凶，主計總處6月7日指出，雞蛋漲幅創41個月新高、豬肉87個月、麵粉125個月、外食費是163個月以來新高。雞蛋是經濟弱勢家庭最主要蛋白質來源，漲了將近3成，現在可能吃不起了。房價也漲很大，並帶動租金上漲，依據內政部委外調查，過去3年台中租金漲幅13.7%，為6都最高，最低的桃園也有4.3%，房租上漲對30到45歲族群的生活影響最大。換言之，這波通膨將讓較低收入者的日子更難過。

CPI數據失真 自欺欺人

在疫情與戰爭的破壞性衝擊下，全球經濟早已危機四伏，台灣雖受惠於全球製造鏈調整，出口反而暢旺，GDP成長亮麗，CPI增幅與鄰近國家相比也算溫和。但疫情與戰爭仍看不見盡頭，能源與糧食價格將續漲，加上地緣政治對台灣經濟可能的影響，不能對經濟前景盲目樂觀。

台灣CPI上漲看似溫和，其實是假象。第一，政府統計有失真的問題，譬如調查房屋租金，太過偏重社會住宅，但社宅租金行情普遍低於市場，以致CPI數據失真。第二，政府的手介入市場太深，譬如電價凍漲4年，液化天然氣卻漲了2.6倍，等於政府借錢美化數據。不真實的CPI卻讓官員沾沾自喜於「溫和通膨」，而忽略了應有的警惕。

民進黨善於宣傳，往往被自己塑造的假象欺騙，因而失去第一時間糾錯的機會。這次電價調整其實選在錯誤的時間點，不但將造成通膨進一步惡化，謹小慎微的調幅對台電財務危機的幫助也很有限，可見民進黨政府不得不調的壓力。

隨著通膨問題惡化與電價調整彰顯的電力與能源政策破產跡象，民進黨的選舉完美風暴正在形成。問題是反對黨有沒有能力用最簡單的語言，讓庶民對危機有感、對改變有熱情。