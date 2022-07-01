永續發展已成為世界潮流，台灣也跟上了趨勢。台積電6月30日首次發布《聯合國永續發展目標行動報告書》、《重大性分析報告》，引起多家媒體的關注與大幅報導，可見一斑。

永續發展最近幾年走過了三個階段，從早先第一階段比較廣為人知的企業社會責任（Corporate Social Responsibility，CSR），到第二階段連中文都很難翻譯的ESG（E是環境environment、S是社會social、G是公司治理governance），然後進到第三階段的永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），包含了17項目標。

雖然新階段的社會發展目標更為具體，可以直接用來當成評鑑的項目，但是也引起一些批評，其中最有名的就是創辦特斯拉的馬斯克，他曾經公開抨擊ESG是騙局，甚至說是魔鬼的化身。為什麼會這樣？就是因為他認為很多這種評鑑根本名實不相符，只是在表面上玩形式遊戲而已。

回顧來看，永續發展確實遭遇三大誤區，值得省思。

第一個誤區是永續發展的基本哲學思想。永續發展受到發展經濟學家薩克斯的影響深遠，既然是發展經濟學家，重點當然就是在經濟發展，從永續發展強調的面向也可以知道，基本上關注的都是經濟發展的同時如何兼顧環境保護。

這當然沒有錯，但已經有點偏頗。永續發展應該回到人文主義，因為要永續的，絕不是經濟跟環境而已，更應包括人文傳承。當大家都體認我們是生命共同體，想要永續發展，絕對不是單純只有經濟好、環境好如此而已。《論語》記載孔子早就說過社會應該「富而好禮」，從人文主義的角度來講，就是應該追求文明。文明永續被忽略，這是第一個誤區。就此而論，永續發展的當前面向或許有大幅檢視的必要，而且應加強台灣特色。

第二個誤區就是馬斯克抨擊的評鑑機制。國家或企業有沒有落實永續發展，不能只看在綠能或環保方面花了多少錢，而應進一步得知發揮的效益。表面工夫當然不可取，對永續發展的實際貢獻才是重點。

第三個誤區則是溝通。儘管很多國家或企業都認真發布永續發展報告，但坦白講，有多少人認真看過？看過又留下什麼印象？永續發展不應該變成年度發布的數據報告，而應該落實內部與外部的溝通，真正讓各界了解永續發展的好處。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家）