NCC近日公告《數位中介服務法》草案，草案中明訂五大類業者的問責機制，也要求指定業者應負擔更多義務，甚至將捐助25億元籌設財團法人作為專責機構，以公私協力方式進行網路議題研商溝通的協調平台。

在草案未公布前，輿論就擔心此法是否有可能箝制網路自由，緊縮言論空間，沒想到草案一出，不只前述疑慮仍在，NCC加碼要成立的財團法人更是讓外界認為是養網軍的專職單位，在野黨立委炮聲隆隆。但NCC僅表示，財團法人未來會引進公民團體、學者專家、政府機關、平台業者等共同參與，是網路內容防護機制「iWIN」的擴大版，而未來也可能與第三方合作，提升網路內容品質。

許多的法規設計之初都是立意良善，但總難保有心人士刻意扭曲運作。就像NCC另外設立財團法人機構，以正面的角度來看當然是美事一樁，或許能更有效地建立網路內容安全防護網，亦有助於NCC的行政效率。但這個設計卻有兩個嚴重漏洞，可能成為下一個政治黑手。

首先，財團法人專責機構的財源目前雖來自NCC捐助，但根據《預算法》第41條規定，政府捐助基金累計超過50%之財團法人才需將其年度預算書送立法院審議。若其成立後有國營企業捐助或有其他「特殊目的」的捐助款，則可拉高其他捐款，降低NCC捐助比例，到時就能規避立法院監督，外界將無法了解機構執行業務。也就是說，若預算書不用送進立法院，那麼該機構如何執行審查言論的內容、公私協力過程是否公正而非剷除異己等，可能都會直接變成黑箱作業。如此妄為，成何體統？

更者，依據《草案》第43條，此專責機構設董事會，董事5至15人，其中1人為董事長，任期3年，董事長及董事人選皆由主管機關聘任及解任。簡單說，就是NCC再選出一個小型的NCC。綜觀NCC各項業務也都有另外設置委員會，例如「廣播電視節目廣告諮詢會議」及一些外部的諮詢委員會，多數是從NCC既有的專家資料庫當中來建立專家名單，可是NCC卻刻意成立財團法人，以掌握人事權。

也就是說，獨立機關設立可不經過立法院監督執行內容的財團法人，且握有該單位的人事任命權，而該單位負責的是網路內容安全、處理假新聞相關業務，還能接受委託研究及民間捐款。若此財團法人得以設置成功，那麼未來NCC是否就能在預算自由及人事自由的前提下恣意妄為？

法治革新與時俱進的確值得嘉許，但暗渡陳倉的不光明手法就應被放大檢視。NCC作為獨立機關，擴權至此，理應自我反省。（作者為國家政策研究基金會副研究員）