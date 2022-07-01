時值香港主權移交25周年，大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於7月1日當天一同出席慶祝大會及香港特別行政區第6屆政府就職典禮。外界對於習近平在香港疫情稍歇之際即親赴香港出席重要慶典的背後原由大致解讀如下：第一，力挺警隊出身的新特首李家超，在維穩的前提下，重申「愛國者治港」的理念。第二，宣示其本身國內權位鞏固，並藉赴港展現政績為二十大個人連任拉抬聲量。第三，凸顯「一國兩制」2.0版是一個成功的修正版，不僅港澳適用，未來兩岸統一，台灣也可以如法炮製。

上述推測均甚合理，唯獨輕忽了香港主權移交的這個時點，習近平藉由踏上這塊25年前仍為英國殖民地的中國故土，喚醒中國人或許淡忘了在強權霸凌下的屈辱歲月，以及往昔仁人志士如何不屈不撓地從西方帝國主義手中奪回本屬中國的失地。習的講詞雖未多加著墨，應有其政治策略上的考量與顧忌。

然而隨著俄烏戰事無限期化，美國與北約、亞太盟邦不僅沒有提出積極有效的促和止戰方案，反而利用這次戰爭的機會，強化軍事同盟關係並以中、俄兩國為明確的假想敵，其「以戰養戰」的意圖昭然若揭。習近平此時出席香港主權移交慶典，其實是在大國權力博弈下，以明白的行動向21世紀的舊列強霸權聯盟宣示捍衛故國疆土的決心。

習在新舊特首交接典禮上的致詞特別強調「一國兩制」必須長期堅持，然而這個新修正的2.0版「一國兩制」最大特色是「必須堅持中央管制權和地方自治權」，尤其是直接點出「中央擁有全面管制權是特區有高度自治權的源頭。落實中央管制權是為統一銜接，才能治理好特別行政區。」相對於原本重視特區高度自治權的1.0版，2.0版「一國兩制」被視為內地化的前奏與過渡作法，是否能讓香港反中憤青平靜地接受馴化，雖難立下判斷，但在抗中領袖率多身陷囹圄或流亡海外，且新特首李家超可以預見的鐵腕施政下，即使狂風吹起，恐怕也只能帶起池塘中的漣漪。

除了重申2.0版「一國兩制」與「愛國者治港」的原則外，習在致詞中也提出4個必須與4個希望，但其內容大多是「一國兩制」與「愛國者治港」原則的具體闡釋與外延補充。對於台灣而言，即使誘因更多的1.0版「一國兩制」也從未成為朝野政黨的共同選項，遑論彰顯中央管制權的2.0版？然而理解習的談話不能錯置重點，他到香港強調「一國兩制」與「愛國者治港」並非拘泥於特定的制度安排，而是堅持為了統一，不讓外來勢力將國土分裂出去，制度是可以改的，方法也非一成不變的。否則「一國兩制」何以從1.0版進階到2.0版？

倘若能夠理解習在香港談話的重點，親美的民進黨政府應該重視的不是「一國兩制」內容如何的變化，而是北京追求統一的決心是不惜任何代價且不容挑戰的。「聯美制中」引發台海軍事衝突的後果，恐怕讓台灣連2.0版的「一國兩制」方案都沒得談。習引荀子的話：「道阻且長，行則將至；行而不輟，未來可期」，指的或許不只香港的未來，可能也包括台灣與兩岸的未來。（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）