南朝梁武帝時期，周興嗣編寫的《千字文》以「起翦頗牧，用軍最精；宣威沙漠，馳譽丹青」來形容戰國四大名將的順序，此四人為秦國的白起與王翦、趙國的廉頗與李牧。《史記》將白起、王翦合併在第13篇「白起與王翦列傳」敘述。

●戰國四大名將之首

戰國四大名將以白起居首，是繼春秋末期孫武、戰國初期吳起之後又一傑出軍事家，聲名最大也最受非議，由於其戰功皆屬大量屠殺敵軍，而有戰神、殺神之稱。《史記》對於白起的軍事才能給予極高評價，稱白起用兵「料敵合變，出奇無窮，聲震天下，南拔鄢郢，北摧長平，遂圍邯鄲，武安為率」，杜甫在《入衡州》詩中稱白起「門闌蘇生在，勇銳白起強」。

《戰國策》稱其公孫起，出自羋姓；詩人白居易記載白起的先祖是楚國公族（西周始置，朝廷大臣）白公勝，他謀反失敗被殺，其子逃往秦國，白起是其後代。秦昭王是雄心勃勃的霸者，即位之後貫徹商鞅的變法政策，推行軍功爵制，提拔平民出身的人才，白起順應時勢出現在歷史舞台上。白起在40歲前的歷史沒有任何記載，他在秦國擔任將領30多年，被封為武安君（喻以武安民），攻掠城池70餘座，殲敵百萬未有敗戰。

白起五大輝煌戰役成就其成為戰神，包括擊殺24萬韓魏聯軍的「伊闕之戰」（白起一戰成名的首部曲）；攻陷楚國都城鄢郢的「鄢郢之戰」，把楚國歷代先王陵墓燒毀（屈原撰文「哀郢」哀悼）；以閃電戰術擊殺15萬魏趙聯軍的「華陽之戰」；斬殺韓軍5萬的「陘城之戰」，以及喪盡人性坑殺趙卒45萬的「長平之戰」。

白起善於用兵，史書記載他「料敵合變，出奇無窮，聲震天下」，一生征戰37年，未有敗戰，六國無人敢掛帥迎敵，為秦國的統一大業立下不世之功。本文主要敘述白起絕滅人性的長平之戰，史籍和佛經都記載白起因此大屠殺，死後輪迴三惡道永不得翻身。

●長平之戰緣起

《資治通鑑》和《史記》對長平戰役都有詳細記載。公元前260年秦昭王派左庶長（中將）王齕攻韓國上黨郡，當地百姓逃往趙國，趙在長平駐軍收容難民由老將廉頗固守營壘；秦軍屢戰屢勝，趙兵只好採守勢與秦軍對峙。趙王多次指責廉頗膽怯不與秦軍交戰，廉頗將在外，君令有所不受，而且知道毫無勝算乃拒絕迎戰，準備以持久戰拖垮秦國。

秦相范睢深悉持久戰對進攻方不利，不但補給困難，而且後方空虛易遭他國襲擊。因此派人潛入趙國以重金24萬兩施行反間計，發動耳語攻勢宣傳：「秦國最畏懼趙奢兒子趙括擔任將領，廉頗老矣，不久就要投降」。趙王早已惱怒廉頗屢次戰敗不敢出戰，又聽到許多謠言，誤信為真，於是陣前換將派趙括取代廉頗反擊秦軍。

●紙上談兵禍國殃民

藺相如當時警告趙王：大王因趙括稍有名氣而讓他取代廉頗，乃「膠柱鼓瑟」（黏住調弦的琴柱而彈琴），是不智之舉。趙括的母親更上書趙王說：當初王上給趙奢的賞賜，他全部分發給將士，而且自受命領軍之日起就不再理會家事；趙括卻將大王賞賜的金銀綢緞收為己有，並隨時注意有什麼良田美宅可以取得。她的兒子只會「紙上談兵」，「徒讀父書，不知變通，非將才，願王勿遣」。

趙王說他已決定由趙括到長平代廉頗抗秦，趙母說：如果趙括出了差錯，請大王不要治她的罪，趙王同意其請求。秦王得知趙括接任新統帥，立刻密派上將白起取代王齕，並下令洩露白起出任最高統帥一律格殺（因各國皆畏「人擋殺人，佛擋殺佛」的殺神），趙括新官上任三把火換掉親廉頗的老將，同時為求戰功改變戰略，以攻代守進擊秦軍。

趙括初期數戰皆勝乃親自率兵追擊，秦將王賁偽敗而逃卻佈署埋伏。馮亭諫曰「秦人多詐，其敗不可信也，元帥勿追」，趙括氣焰正盛仍乘勝追擊到秦軍營壘受阻。此時秦軍2萬5千人伏兵繞到趙軍百里石長城後面，切斷趙軍與邯鄲以及上黨的聯繫。

另一支伏兵由蒙驁、王翦率5千騎兵渡過丹河衝入趙軍營壘之間，趙軍被一分為二，戰力分散，連運糧通道也被切斷。就在趙軍攻撤之際，秦軍已經對趙軍完成包圍，趙軍被限制在白里石長城、丹河、小東倉河谷的三角區當中，進退不得。

趙軍與大糧山的屯糧點失去聯絡，要打通糧道必須控制住小東倉河谷。小東倉河谷河水雖不深，但兩岸懸崖峭壁，毫無遮蔽，要在小東倉河谷運送糧草極為困難。趙括令部分趙軍分別向百里石長城和丹河方向突圍吸引秦軍注意力，一隊精兵前往大糧山強運糧草。

趙軍搶運糧食，秦軍拚命阻擊，兩軍在小東倉河谷展開激戰，河谷中屍積河道，血流成渠，少數趙軍血盈袍鎧，也只能扛數袋糧草到達長平營區，根本不夠大軍食用，趙軍敗象已露。

白起與王齕在後方大本營運籌帷幄，又派出輕裝精銳攻擊已居劣勢的趙軍，《東周列國志》曰「此乃安排天羅地網計，待捉龍爭虎鬥人」。由於趙軍突圍將付出慘重代價，而且30餘萬人撤退勢必大亂，因此趙括決定就地安營，構築壁壘防線等待援兵。馮亭又諫曰「在此安營腹背受困，將來不可復出」，趙括仍漠視之。秦王知趙括兵困長平，立刻徵調15歲以上青壯年前往戰場，攔截趙國後援。

趙括在追擊秦軍時並未攜帶很多糧草，糧道又被阻斷，趙軍被圍困46天後斷糧，暗中相互殘殺以人肉充飢。因為援軍被阻擋，被困的趙軍分成四隊突圍多次都失敗，趙括只好挑選敢死隊5千騎兵身穿重鎧，親自率兵突圍，結果身中數箭而亡。趙軍群龍無首，剩餘40萬軍隊皆棄甲投降。

●白起使詐坑殺趙卒

由於秦軍也面臨糧食不足，無法顧及降卒，凶狠的白起以「趙卒反覆，非盡殺之，恐為亂」為由，先騙降兵繳械予以酒肉安撫，並昭告「明日武安君將汰選趙軍，凡上等精銳能戰，給予器械帶回秦國隨征聽用。老弱不堪或力怯者俱發回趙」，趙軍大喜而失戒心。

當天夜裡，白起將降卒分為十營，令十位秦將與20萬秦軍分別看管。半夜秦軍奉令以白布裹首，無白布者即趙人，盡殺之。45萬趙軍在一夜之間全被屠殺，只釋放240名年幼趙兵。只見血流成河，鬼哭神嚎，楊谷之水皆呈紅色，後稱丹水。秦軍將所有頭顱聚集堆成一座高台，嵬嵬傑起，號稱「白起台」。後來唐玄宗巡幸至此，淒然長嘆，令高僧設水陸七晝夜超渡亡魂，名其谷為「省冤谷」。

1995年5月山西省東南部的高平市永錄鄉永錄村，村民在自家田裡犁地翻土卻意外刨出人體屍骨，而且越挖越多。消息傳開後，考古人員立即到現場展開發掘保護工作。隨著挖掘面積不斷擴大，坑中屍骨層層疊疊，還發現大量箭鏃、刀劍，專家判定這裡就是白起坑殺趙軍遺址。

長平之戰時趙國人口約300～400萬，10%人口都押注到長平決戰。而秦國也不斷增兵，到後期估計也有50萬人在前線，亦為秦國10%人口。開弓沒有回頭箭，秦軍欲速戰速決，趙括年輕氣盛欲立戰功；站在歷史的後端視之，此戰勢不可免，但菜鳥對上足智多謀的殺神，勝負已可預見。

趙軍盡被屠殺，國內子哭其父，父哭其子，兄哭其弟，弟哭其兄，祖哭其孫，妻哭其夫，全國號痛之聲不絕。惟趙括母不哭，曰：「自括為將時，老妾已不看作生人矣」！此乃知子莫如母，趙王以趙母前已明言阻止，不加誅，反賜粟帛慰之。

●范睢為權位交惡白起

秦趙因爭奪韓國上黨郡而爆發大規模戰爭，長平之戰持續5個月，趙軍最終戰敗。趙國正驚惶失措之際，又傳來最新軍情「秦兵攻下上黨郡，17城皆降，白起親率大軍揚言拿下邯鄲」，趙王問群臣誰能阻止秦兵，無人回答。此時蘇代（東周的縱橫家，蘇秦族弟）在平原君作客，聞之，自稱到咸陽必能阻止秦兵不攻趙。

趙王大喜給予萬金作後盾，蘇代到秦國獻上厚禮勸說丞相范睢： 「武安君為秦國攻占奪取城邑有70多座，南邊平定楚國的鄢、郢及漢中地區，北邊殲滅趙軍45萬，即使周公、召公和呂望的功勞也不過如此。如果趙國亡，秦王君臨天下，武安君必然位居三公（太尉、丞相、御史大夫），您能屈居其下嗎」？

范睢為了權位私利豈肯讓白起凌駕其上，乃向秦王進言：秦軍歷經數月戰事俱已疲憊，不如應允韓趙割地求和讓士兵們整休。秦王聽從范睢意見，同意韓國割垣雍一城和趙國6座城邑議和，並召白起班師回國。白起正欲圍攻邯鄲，卻奉詔回國，憤而告知將士：「自長平戰敗後，邯鄲城中一夜十驚，若趁勝攻之，不過一月即可攻陷，丞相范睢卻從中作祟致失良機」，從此與范睢交惡。

●白起抗命被賜死罪

秦王聽說白起能攻陷邯鄲滅趙，反而怪他為何不早上奏？白起返國後又令他攻趙，白起稱病不能領軍，秦王改派大將王陵率兵十萬伐趙。趙王令廉頗抗禦，廉頗以家財募死士多次夜襲秦營，王陵屢敗；秦王令白起取代王陵攻趙，又以重病在身拒絕，請范睢前往遊說，白起痛恨范睢和其作對，仍以有病拒之。

秦王問范睢，白起是否真的有病？范睢說：不知是否有病，但不肯為將，其志已堅。秦王怒說：豈有不能取代之將？乃以長平之戰初期將領王齕率兵十萬代替王陵攻趙。王齕圍邯鄲5個月仍與趙軍僵持不下，秦王強令白起赴任，白起仍稱病抗命拒絕。

秦王怒將白起貶為士兵，驅離咸陽到陰密。白起感嘆說：終於體會范蠡的「狡兔死走狗烹」，他為秦國攻下70餘城，故當烹矣。遂離開咸陽到杜郵暫歇。此時范睢又對秦王說：「白起離開咸陽，怏怏不服，充滿怨言」。秦王就派使者到杜郵傳令自殺。白起仰天長嘆道：我有什麼罪過竟落此下場？沉思良久又說：「長平之戰，趙兵投降40多萬人，我用詐術一夜盡坑之，死有餘辜」，隨即自刎，得年75歲。白起到最後一刻才醒悟，自刎贖罪，就像許多殺人犯面臨死刑才覺悟，悔之晚矣！

白起被賜死後，六國慶賀之，而秦人同情他有功無罪而死都祭祀他，並在咸陽為其修建祠堂。秦始皇時為追念白起戰功，封其子白仲於太原，白起後代子孫均為太原人。《水經注》記載渭水北岸離咸陽十七里建有杜郵亭，亭內設白起祠，因年久失修，唐宋時期白起祠已蕩然無存；1990年白氏族人在遺址進行重建，成為祭祀白起的場所。

●白起死後輪迴三惡道

就佛道來說這就是因果關係造成，白起為將30多年殺人近百萬，業障太重，所謂「萬般帶不走，唯有業隨身」；長平之戰耍詐坑趙卒45萬，即使秦王和范睢放過他也不會有好下場。中國歷史上殘暴凶狠的君王、將軍與政客無數，唯有白起的悽慘下場屢次記載於史書、稗官野史和佛經。

古代史本來就充滿神話色彩，後世雖無法查證卻引人警惕！20多年前筆者在澳洲昆士蘭省Toowoomba市的淨宗學院閱覽室，首次讀到一本佛經（經書名當時未記下）記載一代戰神白起在地獄受苦，十分驚訝，後來研讀《史記》和《資治通鑑》遂興對白起之研究。

後人對白起的評價貶多於讚，除唐太宗所作《金鏡述》中感歎「白起為秦平趙，乃被昭王所殺…乃君之過也，非臣之罪焉」之外，史書佛經多報導白起先後在畜生、餓鬼、地獄三惡道輾轉輪迴無數次，受到無量痛苦。摘述如下：

●白起輪迴畜生道

《東周列國志》第99回稱：「大唐末年，某日雷震死牛一隻，牛腹有『白起』二字。論者謂白起殺人太多，故數百年後尚遭畜生被雷震之報，殺業之重如此，為將者可不戒哉」！

明代倪綰所撰《群談採餘》一書記載：「吳山三茅觀，有次雷電擊斃一尺多長白蜈蚣，蜈蚣背上有『白起』2字」。引證儒書和佛經的《感應篇彙編》記載：「潘從先友人阮君見屠夫宰殺豬，豬皮上有『秦白起』3個字」。

●白起輪迴餓鬼道

《宋高僧傳》卷18記載：唐朝道英法師住在京城法海寺時，寺主慧簡法師告知晨間「見二人行不踐地，入英院隱焉」。道英法師說此乃秦莊襄王派來的陰間使者，希望帶300人來求食。遂於隔日備了飯菜作法施食，秦王進食後說：弟子生前罪惡太重，墮落餓鬼道，已80年未得飲食，這餐吃完要再過40年才得食。並指在座兩名餓鬼說：「此是白起、王翦，為殺害多，罪報未終」。

●白起輪迴地獄道

《太平廣記》的〈趙文昌傳〉中記載：「吾嘗於幽冥見周武帝後辭行，及出南門，見糞坑中有頭髮冒出。昌問之，獲告：此是秦將白起寄禁於此，罪尤未了」。

南宋洪邁所撰《夷堅志》記載：江南陳女17歲得重病，臨死前忽然說：「我是戰國秦將軍白起，生前殺人數十萬，在地獄中受到無量痛苦，最近才投胎做人，只能世世生為薄命女子，壽命不超過20歲，現在我要死了，命該如此」，說完遂斃。

●文化差異惡人下場不同

聖經否認輪迴，重視的是「復活上天堂」，沒有畜生道、餓鬼道。但提到地獄167次，包括「人去地獄的時間長短取決於今生表現，地獄是一個滌罪之處，得到潔淨後就能上天堂」；啟示錄9、11、17、20章說地獄是無底洞；馬可福音記載：「黑暗的無底坑，有不死的蟲和不滅的火焚燒，使人晝夜永受痛苦」，路加福音說：「最悽慘最痛苦，是世上言語無法形容的可怕地方」。耶穌也講了33次地獄的信息，並在路加福音提到一位財主在地獄承受劇烈疼痛、酷刑刑具和熾熱之火。不像佛經具體提到某些人遭受輪迴之苦，這是中西文化不同之處。

●德蘇日戰犯下場悽慘

執行屠殺600萬猶太人的納粹殺人魔王阿道夫艾希曼（Adolf Eichmann）自知罪孽深重，在德國戰敗前經義大利潛逃到阿根廷藏匿17年，但天網恢恢疏而不漏，仍被以色列特工機構摩薩德（Mossad）萬里追凶，經綁架祕密搭機返回以色列，1962年5月被「送上絞架」結束其萬惡一生。這就是西漢名將陳湯表明擊退北匈奴的決心，上書漢元帝宣稱「雖遠必誅」的印證。

史達林在蘇聯科澤利斯克戰俘營展開「卡廷大屠殺」，在1940年4月至5月間，殺害波蘭戰俘、知識分子、警察和公務員等民眾2萬2千餘人。此外為報復德軍毀掉史達林格勒，將投降的德軍戰俘50餘萬人活活餓死凍死在冰天雪地，只剩5千人到達西伯利亞監獄。戰後史達林被赫魯雪夫鞭屍，並將史達林格勒改名為「伏爾加格勒」（Volgograd）。俄國是東正教國家，屬於基督教三大教派之一，依聖經說法這些惡人是去了地獄。

凶狠殘暴屠殺中國軍民3000多萬，虐待上萬戰俘的日軍甲級戰犯、第40任日本首相東條英機，1948年12月23日被遠東國際軍事法庭判處絞刑，這就是《漢書‧卷五一》所說「死有餘辜」。日本是佛教國家，東條英機理應淪落三惡道。

多行不義必自斃，善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。《太上感應篇》曰：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形」。唐初官修史書強調：「懲惡勸善，多識前古，貽鑒將來」，白起殺人如麻，死後在三惡道輾轉輪迴的記載，無論是後人杜撰或稗官野史，均足以為鑑！

（作者為文史工作者）

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】