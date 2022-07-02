1995年初，李登輝運用許多方法希望能訪問美國。但是，自尼克森以降的美國歷任總統，都不同意這樣的訪問。因為他們瞭解，如果給予台灣領導人在美國政治論壇發表政見的機會，勢將破壞美國對中國大陸的「一個中國」保證，並刺激中國大陸。然而，在李登輝聲稱此係一「私人」性質的訪問下，柯林頓政府終於同意李登輝的訪美之行。

當時，中國大陸高層領導人看過李登輝於6月9日在康乃爾大學演說的全程錄影，瞭解李登輝完全不提「一個中國」，而只是強調「中華民國在台灣」，以對中國大陸而言，該篇演說主題，實等同在國際社會宣告台灣獨立。

6月16日，中國大陸國務院台辦發言人發表談話稱，李登輝訪美期間鼓吹國家分裂，宣揚兩個中國，同時還連續舉行針對中國大陸的大規模軍事演習，「蓄意製造兩岸緊張氣氛」，故不能按原定計畫舉行第二次汪辜會談，也就是暫時停止兩岸會談。次日（17），中國大陸召回其駐美大使，對柯林頓任命卸職參議員薩塞（James Ralph Sasser）為新任駐北京大使一事，則延擱其同意程序，形成自中美建交以來，首次出現雙方在對方國家均無大使駐節的狀況。

接著，中國大陸自6月23日起，連續4天，每日一篇，以《人民日報》評論員與「新華社」評論員名義，發表抨擊李登輝在康乃爾大學演講的文章，題目分別為〈一篇鼓吹分裂的自白〉、〈國際社會絕無「台獨」的生存空間〉、〈推行「台獨」的政治迷藥〉及〈李登輝是破壞兩岸關係的罪人〉。上述文章先後抨擊稱，李登輝也曾說過，台灣今天和許多國家均維持著密切的經濟貿易與文化的關係，故證明台灣並不是沒有「國際生存空間」，且中國大陸不反對台灣與外國發展民間性經濟文化關係。但李登輝要的「國際生存空間」是要在國際上「凸顯中華民國在台灣的存在」，為台灣獨立尋求國際承認。李登輝所要的分裂祖國、製造「兩個中國」、走向台灣獨立等的「生存空間」。此外，在「民主」的名義下，將「台獨」活動合法化，並協助台獨勢力發展，實行有利「台獨」發展的各種政治措施。在李登輝的主導下，原先主張統一的國民黨與主張台獨的民進黨，在國家統獨的問題上合流，雙方的分歧只是民進黨稱台灣獨立後的國名為「台灣國」，國民黨稱該國的國名為「中華民國在台灣」。李登輝近年的作為與一個中國原則相反，先後提出「兩個對等政治實體」、「台灣是一個主權獨立的國家」、「中國一詞是合糊不清的」、台灣是中華人民共和國的一省是「奇怪的夢」、「我們應盡量忘記一個中國、兩個中國這種字眼」等台獨本質的說法。

依中國大陸的慣例，有關國家重大政策，常以《人民日報》評論員和「新華社」評論員聯名評論的方式，向全中國人民宣示政府的政策。例如中國大陸在參加朝鮮戰爭、中印戰爭、自衛反擊戰之前，均曾以「人民日報評論員」與「新華社評論員」聯名的名義，發布嚴厲的評論文章示警。果其不然，在《人民日報》評論員與新華社評論員聯名發表「評論」文章之際，中國大陸與台灣的關係也急速惡化。

發射飛彈對台武嚇（中時檔案照）

1995年7月18日，中國大陸官方「新華社」公告，將於7月21至28日在以北緯26°22'、東經122°10'為中心半徑10海里的海城（位於台北北方路偏東約155公里處）舉行地對地導彈（即飛彈）發射訓練。

這是當時近40年來，中國大陸在距離台灣最近的地方舉行軍事演習，故台灣和美國立即做出反應。18日當晚，陸委會經緊急研商後，向中國大陸提出「嚴重抗議」，稱此舉「傷害台灣人民的感情，不符合兩岸人民的共同利益」。美國方面，美國國務院發言人伯恩斯（Nicholas Burns）當天（18日）稱美方想和中國政府會商此事。

19日，伯恩斯進一步表示美方確實已注意到，中國人民解放軍在中國東海距台灣北方約150公里處將舉行地對地的導彈訓練，美方打算與中國政府討論此次試射的目的、範圍與期間，並希望瞭解中國政府在這方面的更多訊息。20日，李登輝對中國大陸試射飛彈事發表談話，稱「絕對不可因中共的一兩次演習就自己軟起來」，應堅強站起來，因為 「中共一向是嚇唬人家長大的，不要怕中共」。然而19日，台灣股市卻一天大跌229點（從5276.72下跌至5047.72點），跌幅高達4.3%。

7月26日，中國大陸稱演習期間所發射的6枚地對地導彈，全部准確命中日標，並公告「中國人民解放軍進行的導彈發射訓練已經結束」，也就是提前兩天結束演習。唯中國大陸另於8月15至25日在東海，以北緯26°30'東經122°05'為起點（即日前導彈試射區略北）的北方梯田水域，舉行導彈與火炮的實彈射擊演習。

中國大陸此次導彈演習是政治意義大於軍事意義，其主要目的是顯示不再容忍台灣與美國在兩岸分離道路上實行剝筍策略，逐步升級，而向台灣與美國公開亮出底牌，宣示如果台灣一旦獨立，則中國大陸即以武力統一台灣的基本立場。當時（1995年8月），新加坡前總理李光耀正在北京訪問，那時北京高層領導人告訴他，不允許台灣利用美國追求分離，如果台灣堅持如此，則中國大陸不排除使用武力。另一主要目的是打擊李登輝，使其不能在1996年總統選舉中輕易獲勝。

至於軍事方面，中國大陸最大的收穫是摸到美國的底牌，即中共如果動用武力統一台灣，則美國將出兵干預。此外，這次演習也具體凸顯台灣在軍事上的嚴重漏洞，即台灣缺少防禦中國大陸導彈攻擊的能力。

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