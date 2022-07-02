台灣自今年4月開始宣佈「與疫共存」的防疫策略之後，本土確診每日突破數萬例，許多防疫物資的銷量和供應量大增，也擴大防疫物資的銷售市場，博客來銷售顯示，防疫及保健用品整體業績較去年成長3倍，口罩銷量提升約6成，值得一提的是，兒童防疫面罩、保健品、口罩需求也竄升8成，造型可愛的兒童防護面罩業績更成長超過10倍以上。

根據內政部戶政司最新統計，在2022年5月底前，全台學齡前兒童（0至6 歲）共有超過125.3萬人、占全台總人口數的5.4%，雖然目前美國食品藥物管理局（FDA）正在針對5歲以下的幼兒疫苗進行分析研究，有望為學齡前孩童捎來佳音，但在幼齡新冠疫苗尚未確定之前的空窗期，兒童尚未施打疫苗、缺乏保護力的議題備受關注，如何守護孩童防疫不漏接，成了父母們當務之急的課題，也創造了防疫市場的大量需求。

由台灣企業納諾科技發起防疫捐助馬拉松，搶攻防疫市場佔有率

納諾集團攜手旗下諾康生醫，啟動「後疫防護行動」於台北市政府發放千份的口腔防護噴霧。納諾董事長呂鴻圖指出，企業除全力拉升旗下產品的市場佔有率外，也不忘秉持「永續經營、社會關懷為己任」的理念，更帶著家人及公司同事一起到台北市政府附近協助捐贈活動，宣傳對於OHTrust口腔防護噴霧產品有更多的正確認識。

目前累計已捐出逾十萬瓶防疫噴霧，並呼籲各企業單位一起響應「防疫馬拉松」。現階段已捐贈基隆、桃園、台北等所有學齡前兒童、一線警消、醫護人員，以及社會局各單位的社工人員等，總價值超過三千萬元的防疫物資，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等縣市首長都表達感謝。

疫情共存的龐大防疫商機

呂鴻圖表示，諾康生醫看準母嬰市場、後疫情新生活等龐大商機，並擴展口腔防護噴霧的銷售通路，先以捐助代替購買的方式持續強化品牌知名度提升，盼透過積極參與公益活動喚起社會大眾的關懷及重視，也因這波疫情影響讓訂單量爆增。

這次的口腔噴霧是以奈米技術專利「氫氧負離子水溶液」為基底自行研發、生產、銷售的產品，氫氧負離子是日本國際家電品牌所標榜的抑菌因子，諾康生醫與台北醫學大學以專利技術將氫氧負離子開發成水溶液。他說，該成果不僅無刺激與過敏性、方便使用者使用，且不再受環境和家電所限制，消費者可隨手噴口腔，也提供一至六歲學齡兒童另一層保護，讓民眾不僅減少自己遭感染風險，在自己確診的狀況下，也可減少傳給他人的機會，讓產品大獲好評。

郭台銘宣佈PCR檢測儀先慈善捐贈，未來再開放民眾購買

近日郭台銘在臉書宣佈其投資富佳生技的家用PCR檢測儀將響應先以「慈善捐贈」為主，未來再開放讓全民購買的銷售策略。郭台銘表示，戰勝疫情不外乎三件事，事前的預防（疫苗）、事中的警戒（檢測）與事後的治療（抗病毒藥）。疫苗與抗病毒藥的購買，我們台灣都逐漸上了軌道，但現在的檢測方式真的趕不上病毒傳播的速度，而這台PCR檢測機就是我們戰勝疫情的最後一塊拼圖。

立法院副院長蔡其昌也號召企業界響應捐贈物資

台中醫院院長侯承伯說，過去疫情趨緩時，醫院對於防護衣的需求大約是每日一百五十件，在本土確診數飆升後，重症患者的增加，防護衣的汰換次數也跟著增加，至今每日需求已突破約三百件，單日最高也曾消耗近一千五百件的防護衣，需求量大增。而台中醫院屬於應變醫院，每日防護衣庫存量至少需預備二千件。

近日立法院副院長蔡其昌表示相當感謝醫護團隊在疫情期間守護全民健康，這次因台中醫院防護衣使用量大、消耗迅速，特別號召企業界友人共同發起捐助防護衣的行動，同時也呼籲能有更多人願意提供防疫物資，一起為台灣防疫工作盡一份心力。

許多專家學者都認為新冠疫情在這一次的「共存防疫政策」中，已逐漸接近尾聲，但還是要做好個人防疫的保護，許多企業也因此看準這次的防疫市場，紛紛以捐贈自家產品的方式來搶攻市佔率，防疫產品在未來幾年的需求量也逐漸提升。因此，後疫時代除了電子商務及外送餐飲等需求之外，消費性的生醫產品的市場正在擴大。（作者為《卓越》雜誌總監）

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