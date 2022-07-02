這個巨大的禮盒，是我在台灣收到的第一份婚禮喜餅禮盒，新婚的是一位高雄的姐姐。跟姐姐的相識也很奇妙，我想把這段故事分享給大家。

奇妙緣分的開始

2021年十月份開學的時候，我要從廣東來台灣，就在微信朋友圈問大家有沒有需要幫忙帶東西到台灣的，朋友多托我帶常備藥物、易碎電子產品，結果一位自稱「老陸生」的Luna學姐需要我帶的東西很特別，是一份結婚禮物。

學姐原來是十年前去高雄交換的資深陸生，她說：「好久沒回去了，所以會有想念。」淡然的話裡有深刻的感情。我便把這份禮物帶上，隔離結束後將它寄到高雄，給學姐的朋友郭姐。

結果學姐跟我說，郭姐想邀請我去高雄參加她的婚禮。想當年Luna學姐結婚的時候，郭姐也去大陸參加了，如果不是因為疫情，我想luna學姐也一定會親自送上祝福的。

被邀請參加婚禮的時候，我真的非常榮幸，並且，心裡會有一種使命感，這次前往，不僅僅是自己一個人，我也帶著「老」陸生學姐對台灣、對高雄的思念，我是去延續這份穿越海峽整整十年的友誼。

分享喜餅喜悅

還未啟程南下，就收到從高雄寄來的一大盒喜餅，室友看到都驚歎不已，雙層喜餅！也太豐盛了吧！我馬上把照片發給luna學姐看。

因為我自己也吃不完嘛，而且喜餅就是要眾人分享才會歡喜加倍，所以那幾天，我走到哪都隨身帶幾塊。我跟人家介紹喜餅的來歷，就得說一長串：

「這是我一位——十年前從大陸去高雄交換的——陸生學姐，當年在高雄認識了另外一位學姐——這位學姐要結婚了，想要跟你分享喜餅！」

這段話實在太長了嘛，後來我就簡化為「這是我高雄的姐姐結婚，想跟你分享喜悅」，大家就會跟我說哎呀恭喜恭喜恭喜！對我講很多祝福的話，語言的力量很大，聽多了真的有種「自己的姐姐」要出嫁了的家屬心態，打從心底感到欣慰和幸福。

姐姐的回憶——十年前

郭姐在車站接了我以後，我們就開著車子回家了，路上我倆就聊天嘛，我也很好奇郭姐跟老陸生學姐的關係。

姐姐便一邊開車，一邊回憶，彷彿打開一本厚重的歲月札記，「居然已經十年了！當時我還在讀大學嘛...」

當年郭姐大四，兩岸第一次開放陸生來台交流活動，她因為平日在學校裡社團活動活躍，被學校的國際事務處拉去「當壯丁」，負責接待這群外地來的孩子，郭姐感慨說自己也是個孩子，沒想到跟這群陸生的緣分就這樣延續了整整十年。

她歪著腦袋跟我細數：「有福建來的、江蘇的、哦對，你們廣東是最多的...」

跟著幫忙佈置婚禮場地

中午時分，我們來到宴會地點，郭姐的親友團們已經在幫忙佈置場地了，是郭姐的弟弟妹妹、弟媳，很多人，我怕自己叫錯，結果姐姐跟我說：「反正你都叫哥哥姐姐就對了！」

她拆開場地佈置的掛板、花帶、布條，對我說：「小花你看結婚有沒有很累，又要打氣球、又要場佈……」我也找到了自己的任務，負責把新郎官昌哥的名片貼在來賓桌位下方，婚禮當天會有一個幸運抽獎活動。

佈置婚禮會場。（作者提供）

其實姐姐今天來有一個重頭戲，就是帶著新郎昌哥練習明天的舞蹈表演，音樂是經典台語歌《心花開》，這首歌真的超級無敵洗腦，婚禮結束回到台北後我連續好幾個禮拜腦袋裡都是心花開。

我當時負責幫她們拿手機放音樂，姐姐笑說：「小花，你看昌哥跳舞有沒有很像做復健！」很像復健，可能是真的，但是另一件事也是真的，就是昌哥真的很愛姐姐，才會為了她放下「男人的尊嚴」，跳這麼卡哇伊的舞蹈，哈哈！

場地佈置的空擋，我也把現場拍給luna學姐看，她收到消息很開心，絲毫不掩飾對我的羨慕，我能參與其中，真的很神奇。

不一會兒，郭姐的爸爸，郭爸來了，他雙手背在後面，很像「大王巡山」。郭爸最可愛的地方就是他的口音，他走過來問我：啊你有沒有粗換（吃飯）？

郭姐就故意學他的口音說，「啊你來都不帶換給我們粗，我們都沒粗換！」

郭姐家是一個熱鬧的大家庭，兄弟姐妹很多，感情也非常好，當時我們一起忙了快兩個小時，因為姐姐要試婚紗，我們就必須先離開，姐姐環視一圈，說：「不管啦，反正我明天四點半就要來了！」

當時弟妹聽了，還有些狀況外，便很驚訝道：「蛤？四點半？你來這麼早？」弟弟聽了就說：「啊你也要四點半來啊！你以為這是誰家的事啊？」這個對話片段讓我在後面偷笑了很久。

這時，昌哥突然接到一通電話，說什麼木瓜甘蔗芭樂的，問要去哪裡接，結婚真的是一件瑣碎事情很多、充實忙碌又幸福的事。

我們走之前，郭姐拋出一個梗，「好啦沒事啦！船到橋頭至楠梓啦！」我們所在的地方真的就離楠梓不遠，橋頭和楠梓，都在高雄，這個諧音梗真的超好笑的。

船到橋頭至楠梓。（作者提供）

郭媽飯菜：氛圍輕鬆的家庭餐

陪姐姐試完婚紗，我們便回家吃晚飯，而郭媽也已經準備好了一桌美味的素食。我數了一下，配著菜也就吃了七八碗吧，兩碗麵兩碗飯、兩碗湯加一碗甜點，因為實在太好吃了。

這一次婚禮，郭姐弟弟的十六年同學也來幫忙，郭媽說明天還有一個二十年的要來咧，同學就開玩笑說：「唉！真是孽緣啦！」弟弟也回嗆：「是啦是啦，冤親債主啦！」

我們的晚餐就是在這麼輕鬆的氛圍中進行的，這種同學情真好，小時候就互串家門，長大了還是互相串門，家長都看著這一群小孩逐漸長大成人，看著他們長大後互相扶持、幫助。

今天一整天我都直播給遠在大陸的Luna學姐，學姐看到這一桌子飯菜，就知道是郭媽做的，看來這裡，十年，都沒有變。

其實對於台灣的「不變」，我還是挺有感的，「不變」不是沒有變，只是變得很慢很慢，其實會讓人很有安心感，好像無論什麼時候再回來，都還是這樣，不會因為外界物質或者城市景觀的改變，就完全物是人非。

餐桌還是那張餐桌，廚藝還是那個廚藝，讓人可以透過一頓飯，跨越到姐姐們十年前的青春。

我告訴郭媽有人在想念她的飯菜，郭媽說這群陸生跟她很有緣，「他們陸生好幾位我都去大陸見過啦，快十年了吧，Luna結婚我也有一起去啊！」

木瓜的故事

這時，郭爸切了一碟木瓜走來，問我有沒有粗飽，我說：「有，很好粗，我都有粗！」大家就笑說我學得很快哦！

我嘗了一塊木瓜，真的太誇張了，真的是我長這麼大以來吃過的最好吃的木瓜，冰冰的，香甜糯口。

郭媽說：「啊這是我們自己種的，你喜歡給你帶兩個回去！」我說好啊好啊，不過一顆就好，我吃不了那麼多，過了十多分鐘，郭媽又跟姐提起：「小花喜歡吃木瓜，給她帶三四個回去！」

我回到台北時拆開郭媽給我的紙袋，裡面沉甸甸地包了五六個木瓜。從一兩個，變三四個，再到五六個，這就是高雄的太陽、高雄的火熱吧。

（廖小花/台師大陸生）