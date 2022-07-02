日前警政署長陳家欽申請提前退休，由於其尚未屆齡，又在任內與其上級發生過人事紛爭，自然引起多方臆測。果不其然，陳署長臨去秋波在接受媒體訪問時，再度提起上級首長干預警政人事話題，結果引發內政部長徐國勇引據法條強力反擊，但從此事件中，卻浮現出綠營執政下，政府專業體系人事紀律以及政治派系涉入任免問題。

平心而論，在政府施政過程中，不論層級高低，人事任免與調派是領導統御重要環節，更是收服公務人員向心服從重要手段。

所以不管是誰執政，絕對是會將人事大權牢牢扣在手中，不可能放著河水不洗船，有權不用過期作廢，在打虎要靠親兄弟，上陣尚賴子弟兵前提下，任用親信提拔心腹選派故舊更是常事，所以從首長人事脈絡佈局架構，就可看出人際關係網路派系實力，確實是官場政壇永遠不變真理！

所以不論是「某家軍」、「某某會」、「某某流」或是「某某連線」，就官場人事生態來說，完全符合人性，絕對不令人意外。很多人都說從人事任免調派狀況，證明大官打麻將都是只胡「清一色」，容不下其他雜牌，所以格局亦無法突破。

但是亦有些政務首長是異軍突起，沒有長年經營之自身班底或是派系支持，所以臨時招降納叛收編游離人才，湊成雜牌軍成為施政團隊；說實在話，這種組合有時表現政績亦不會差到那裡去；但就維護政治派系利益，搜刮公家資源圖利本身成員來說，那就遠遠比不上那些已經存在之政黨次級團體。

所以當徐國勇部長衝口而出，將人事任免調派當成「我的權力」時，大家也不要感到訝異，這只不過是內心世界真實投射，講出實際真心話。但人事任免調派其實不應將其視為「權力」，而是應當以「權限」加以定位，更要從政治角度思考其「權責」。

人事任免調派不是政務首長可以任意獨斷之「權力」，而是透過多項制衡機制，依法授予政務首長之「權限」；當徐國勇部長說這是「我的權力」時，其內心思維就與聲稱這是「內政部長依法所被授予之權限」完全不同。

在人事任免調派過程中，候選名單內列選人員必須具有相當基本資歷與消極性必備條件，在考量評斷過程中，必須透過協調諮詢評鑑溝通，審度所派職缺與派任人員相合相容程度，如此方能知人善任。基於多項制衡首長人事運用之客觀因素，將其視為專屬權力，還不如正確地將其定位成因政務首長職位所獲得之權限。

人事是推動政務落實政策核心環節，而責任與權力是相互共生關係，所以從政治角度思考人事案之權責，或許才是更周全考量方式。總而言之，官場就是走馬燈，政壇風水輪流轉，每位首長所拔擢任用班底成員，將來政績都要受到檢驗，操守更會在日後見真章。

政務首長要是只會拔擢重用門生故舊，日後這些子弟兵貪污弄權、招募舞弊、騷擾部屬或是亂搞婚外情，不知道當事者會不會感到難堪羞赧呢？理論上，政務首長手握人事大權是要為國舉才，但政治不夠清明是官場常態，將國家公器私用亦不乏其人，為官必須厚黑，大概是永遠無法擺脫之政治文化吧？

（作者為中華戰略學會研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※