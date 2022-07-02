民進黨副秘書長林飛帆近日批評國民黨國際部主任黃介正，林飛帆說中國大動作做出「片面改變台海現狀」的宣稱，指台灣海峽為「中國內海」，世界各國都強烈反彈，包括台灣與美國，黃介正竟然說「中國」說法並沒有違法。林飛帆罵別人劃錯重點，卻沒說清楚民進黨政府的主權主張！

無論是中國防長魏鳳和或是外交部發言人汪文斌對美國宣稱的是「台灣海峽並非國際水域」「根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。」看清楚，台灣海峽的主權和管轄權是由「兩岸」的海岸向海峽中心線延伸……，台灣這一方自然有權力主張或反駁。

重點是我們這一方的主張有沒有闡述清楚？民進黨、外交部、陸委會口徑一致，簡化批評中共「台灣內國化、海峽內海化」。所以，指「台灣海峽為中國內海」是民進黨政府的說法，中國大陸並沒有這麼說，國民黨黃介正在兩岸具有「共識」下「一中」各表，「中國」說法並沒有違法，如果可以講得更清楚，台灣海峽是中華民國內海，問題就更精準了。

根據《中華民國領海及鄰接區法》第3條「中華民國領海為自基線起至其外側十二浬間之海域。」第7條外國民用船舶基於互惠原則下，得以連續不停迅速進行且符合本法及其他國際法規則之方式無害通過中華民國領海。其中第3點「外國軍用或公務船舶通過中華民國領海應先行告知。」第4點「外國潛水艇或其他潛水器，於通過中華民國領海時，須在海面上航行，並展示其船籍旗幟。」台灣政府明確執法行之有年的「台海現狀」，哪裡有打迷糊仗的空間？

林飛帆不敢說的是，事實上中華民國實際管轄涵蓋澎湖、金門、馬祖…….等島嶼的台灣海峽，是不是中華民國管轄的？依據《聯合國海洋法公約》，台灣海峽是美中爭執的國際水域嗎？林飛帆把中華民國的台澎金馬置於何地？又是誰「片面改變台海現狀」，把現行執法中的主權拱手讓出呢？

只是美國老大哥可能心裡不爽，兩岸各表、兩黨各表這麼一吵，那說好的國際自由航行呢？

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