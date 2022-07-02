行政院在今年3月底推出「300億元擴大房租補貼」，將原編列57億元預算的租屋補貼大幅提高，讓接受租屋補貼的族群由12萬擴增到50萬人，從7月初開始登記，10月初將進行補貼發放。

擴大房租補貼 政策買票

租屋族之所以會有這份「天上掉下來的禮物」，乃因去年（2021）全年稅收因經濟景氣良好，營利事業所得稅、證券交易稅、營業稅和綜合所得稅都大幅超徵，總共超徵達4034億元。行政院遂以通貨膨脹嚴重、經濟成長果實讓全民共享為由，逕行決定這個未經立法院審查通過的「撒錢」方案，並且剛好在11月「九合一地方選舉」之前1個月發放。民進黨政府連共享「經濟紅利」的時程規畫，居然也能和選舉完美搭配，著實令人讚嘆膜拜。

這個方案豈止大幅擴大了受惠家庭戶數，蘇貞昌院長特別強調「資格最寬、戶數最多、手續最方便」─申請程序全面線上化，輸入基本資料後將租約和存摺拍照上傳即可，舊方案也可轉為新方案，還可以查詢進度；屆時補貼將直接入帳，省去所有耗時排隊時間。35歲以下年輕人和結婚兩年內新人，補貼金額再乘以1.2到1.8倍，便民和貼心之舉，超級完敗防疫期間的口罩、疫苗或快篩劑供應，年輕人想必額手稱慶，大呼政府英明。

只是，年輕人大概不會想到，截至6月24日，政府的長短期債務合計已經來到6.19兆元，國人平均每人負債26.7萬元；而這項債務是由蔡英文總統上任時的5.64兆元（平均每人24.0萬元）不斷上升的。蔡政府在疫情嚴重、國防需要下，都以巨額的「特別預算」寅吃卯糧應付開支，但是在國際環境對國家有利，經濟成長暢旺的幸運時刻，卻無視巨額的國家債務，不在景氣良好、預算執行有剩餘時優先償債。

只因選舉在即，疫情防治問題重重招致民眾抱怨下，違反財政原理，也不經國會審查核准，逕行找個名目擴大提供補貼，實際是在進行「政策買票」，不僅程序上不合理，也因國債無法縮小而壓縮後任政府的舉債空間，造成前後任政府施政上的不公平。特別是在俄烏戰爭之後國際環境變化萬端，加上兩岸關係惡化、軍事衝突高漲的此刻，對國家造成的風險顯著提高，卻未能增加應對的餘裕，是不道德也不負責任的。

挪用超徵稅收 國會噤聲

過去10年間，有7年的稅收是超徵的，而且數額越來越大；這其實顯現了主計部門對於稅收的預測越來越失精準，政府對經濟估測的效能正在減弱，不是值得高興的事。但蔡政府卻表現出一副施政優良，是值得「大內宣」的德政；接著就以「全民共享經濟紅利」的說詞，實際上只選定少數族群進行補貼，大剌剌地進行「政策買票」。而且食髓知味，導致稅收預測失準程度越來越大，任何人都可看出此中貓膩嚴重，但蔡政府卻大言不慚，不覺有任何不妥。民眾也不明就裡，以為政府在澤被天下。

其實，將稅收超徵的國家收入，不收歸國庫來降低國債，是違法的行為。《預算法》第59條明定：「各機關執行歲入分配預算，應按各月或各期實際收納數額考核之；其超收應一律解庫，不得逕行坐抵或挪移墊用。」本條文清楚說明，各機關超收的部分「應一律解庫」，沒有「挪移墊用」的空間。今行政院濫用權限，拿著超徵的稅收想幹嘛就幹嘛，國會也噤不作聲，自我解除權責，在這個號稱「民主法治」的國家卻能如此這般，實在是匪夷所思。

既然國家的債務可以因超徵「一律解庫」而減少，下年度編列預算時，自然更有餘裕擴編政府意欲關照的事務。然而今天政府卻只因選舉在即，就粗暴地違反法規、侵犯國會立法和預算審核權，國人應該加以譴責，監察院亦應進行調查，即使因執政黨掌控五院而得以讓政院脫身，至少也該讓民眾了解此事之是非對錯才行。