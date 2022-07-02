警政署長陳家欽提早退休，坦言確實有政治力介入，還直接點名內政部長徐國勇介入警察人事，徐國勇反駁稱，依法警監以上人事權「權力本來就是內政部長的，我喬什麼？」徐國勇說得理直氣壯，但笑死人的是，警察是人民的警察、國家的警察，絕對不是民進黨的，更不是內政部長的！

警政署是內政部下的中央三級單位，署長管轄8萬警察大軍，地位當然不同，所以警政署長一職須由總統欽點同意，無論是李登輝還是陳水扁執政時，都有意把它升格為警政總署，直隸行政院；對於警察人事權，內政部長自然不會過多置喙，反而是地方政府常為爭取警察人事權，和中央吵得面紅耳赤。

民進黨再次執政後，高階警官僧多粥少，警察為求升官，藉由地方人脈和民進黨各派系接觸喬位子，每每人事異動，就好像千層派般，各路人馬插人搶位，陳家欽打著「花媽」招牌提攜高雄人馬，謝系徐國勇則與北市警界熟稔，2人各取所需，起初倒也相安無事，但隨著蘇系介入，翻船是早晚的事。

人事角力台上是陳、徐相爭，無論陳家軍或部長派，過去互有勝負；台下蘇貞昌和徐國勇之爭卻愈演愈烈。去年8月，蘇揆跳過徐國勇，預先召見新任8位縣市警察局長，就被質疑緊抓警察人事權，這回徐國勇和陳家欽的鷸蚌相爭，又讓蘇的人馬黃明昭順勢而上。

陳家欽不幹最大，臨去秋波讓民進黨的喬家大院現形，而任期已逾3、4年的徐部長和蘇院長更連演都不想演了。警察最重要的行政中立被玩弄得蕩然無存，蔡總統還要冷眼看這場宮鬥到何時呢？