大陸國家主席習近平乘坐高鐵赴香港參加回歸25周年紀念儀式並發表講話，他雖未提及統一台灣或兩岸關係，符合中共政治慣例，但這篇講話代表大陸領導人對香港前景的判斷與規畫，對台灣摸索兩岸關係的未來應有參照的價值。

「香港居民」成治理概念

與5年前習近平在香港回歸20周年紀念日的講話相比，這兩次講話都以「一國兩制」為主軸，也對香港新一屆治理團隊及香港經濟發展提出期許，並以善意言辭表達對港人的關心。但是，經歷了5年來香港政治、社會的動盪與劇變，尤其是北京主導下《港版國安法》和新版選舉制度的實施，習近平的25周年講話透出不同尋常的訊號。

首先，相較於1997之後歷屆大陸領導人多以具有政治、統戰或懷柔意涵的「香港同胞」稱呼港人，習近平在此次講話中5次提及「香港居民」，7次提及「香港同胞」。這是中共最高領導人涉港重要講話中，首次突出「香港居民」概念，有以下兩項意涵的變化：

第一，「香港居民」是來自香港基本法中的法律概念，對應的是更上層的「中國公民」，這顯然是針對過去2年來國際輿論高度關心的港人「居英權」（BNO護照）議題。習近平此次前所未有強調「香港居民」，是要提醒絕大多數港人同時擁有「中國公民」身分，既是一種國民身分認同，也賦予法律義務和責任。換言之，北京突出「香港居民」身分與「一國高於兩制」的邏輯相通。

第二，過去北京高層習慣使用懷柔性質的「香港同胞」稱呼，意在表達港人屬於北京爭取、拉攏的「境外」統戰對象，因而往往也有所謂「惠港政策禮包」之說。但大陸《十四五規畫》已經將港澳納入專章，習近平在此次講話中重申香港回歸意味著「重新納入國家治理體系」，也代表「香港居民」不僅是一個法律概念，也成為一個治理概念，北京中央政府藉此強調對香港的全面管治權。

其次，習近平在此次講話中未以所謂「上半場」、「下半場」區分前後25年，並表示港澳實行資本主義制度「長期不變」，代表北京正視到近年來海內外懷疑、擔憂香港喪失原有制度或被「一國化」的聲音，用更加明確的「長期不變」取代鄧小平提出的「50年不變」，因而也不存在所謂「2047大限」的問題，回應和穩定香港民心及國際社會的意味濃厚。

無意將香港「大陸化」

在政治制度層面，北京近兩年的實際舉動昭告世人，香港絕無可能出現政黨輪替、自由直選，但習近平此次講話也表達了對香港既有政治制度中，西方價值理念的延續之意。例如，北京雖嚴詞拒絕在香港實行「三權分立」，但習近平提及行政和立法機關「既相互制衡又互相配合」、司法機關「依法獨立行使審判權」，體現了分權與制衡的思想，這與大陸政治體制的運轉邏輯完全不同。

在法治層面，習近平兩次提及香港維持普通法制度，而英美普通法制度正是以保護私有產權、人權神聖不可侵犯、限制公權力為核心。

在經濟層面，過去幾年國際輿論對大陸能否延續改革開放路線多有遲疑，其中最具代表性的，就是對香港能否維持國際金融中心地位的議論。特別是隨著北京提出「國內大循環」、「統一大市場」等概念，再加上中國與西方緊張情勢下，不少跨國企業基於避險考量將亞太總部從香港遷至新加坡，對香港喪失原有地位、優勢和特色的憂慮，甚至高於2019年反送中動盪時期。此次習近平明確給港人開出「定心丸」，藉由對香港國際地位的力挺，傳遞出北京堅持改革開放路線的訊號。

習近平的講話表明，北京雖強調「一國」原則不可動搖，但無意將香港「大陸化」，希望香港具西方色彩的制度特色和優勢仍能盡量維持。

其實，台灣民眾對統一的最大憂慮或畏懼，源於對政治制度、價值理念與生活方式的堅持。北京將香港實行的「一國兩制」視為統一台灣的樣板工程，那麼，只要香港未來變得更好、港人心向北京，台灣社會自然會有所體認，兩岸關係就會出現質變。