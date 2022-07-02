我想談三個海洋法的問題。

一、台灣海峽非內海。大陸國防部長魏鳳和說台灣海峽是中國的「內海」。這種用語並不正確。「內海」有一定的定義，主要特點有兩個：一、被大陸或島嶼，群島包圍。二、僅有狹窄水道與外海或大洋相連。如果一片海域四周完全屬於一個國家，則被稱為這個國家的「內海」，其法律地位等同於「領海」。

加拿大的哈德遜灣、聖勞倫斯灣，印尼的班達海、爪哇海，俄羅斯的白海，日本的瀨戶海，中國大陸的渤海等等，都是「內海」。海峽則是夾在兩片陸地之間，聯繫兩個海或洋的水區。台灣海峽不合乎「內海」的定義，因此名為海峽，而非「內海」。

二、台灣海峽的主權與主權權利屬於誰？兩岸各有主張12海里領海及200海里專屬經濟，合起來超過台灣海峽寬度，因此台灣海峽非公海，其「主權及主權權利」目前由兩岸共享。民進黨認為兩岸為一邊一國，台灣的領海及專屬經濟區不容侵犯。北京不承認台灣的主權，而認為台灣海峽在中國大陸主權與主權權利之內，台灣海峽是「中華人民共和國的主權海峽」。這兩種看法均非目前法律現狀。

基於兩岸憲法及分治事實，目前兩岸是處於「分治不分裂」的狀態，這也是我長期的主張：兩岸對於「整個中國」主權宣示的範圍（即所有權）是重疊的，但是治權（即管理權）是分立的。因此，台灣海峽的主權與主權權利是屬於兩岸共有的，但是兩岸各在其「領海」及「專屬經濟區」享有管轄權，應相互尊重。

三、台灣海峽可否自由航行？聯合國第三次海洋法會議中，對於專屬經濟區有兩派意見。最終的妥協結果是，專屬經濟區確定為「非公海」，有專屬的經濟權利，但是也接受了西方國家的一些主張，如《海洋法公約》第58條規定，在專屬經濟區內，所有國家享有第87條（公海自由）的航行和飛越自由。

中國大陸在1998年公布的《專屬經濟區與大陸架法》第11條規定「任何國家在遵守國際法和中華人民共和國的法律、法制的前提下，在中華人民共和國的專屬經濟區享有航行與穿越的自由。」

國際關係的學者大多認同「國際法是弱法」，「強權即公理」。在專屬經濟區內，所有國家享有航行與飛越自由是國際法的規定，但是必須遵守當地國的法律，也是部分國家的國內法主張。那麼，國際法與國內法，哪一個優先？

台灣海峽可否自由航行？如果台灣自己不能用政治智慧處理，答案其實很簡單，看北京與華府誰的拳頭大！看誰怕誰了？（作者為孫文學校總校長）