中央流行疫情指揮中心是政府為因應第一類國際關注傳染病及第五類新興傳染病才得設立的動員任務編組，這是屬於台灣特有的制度。其正向效應當然是台灣2020的防疫成功，但負向效應卻多如牛毛，諸如曝光的疫苗、快篩、甚至超高篩查費用的合法貪瀆，中央藉防疫打壓不同陣營地方政府，及淪為「防疫選戰」中的競選舞台。

指揮中心為什麼會墮落到這般田地，關鍵在擁有絕對權力，又碰到心存偏見的人主導，當然造成絕對腐化。新冠界定為五類傳染病，只要為了防治目的，所有的決定都必須由指揮中心裁示。這個原本的苦差事，在發現竟然能阻斷兩岸人民熱到不行的交流時，犯下了第一個重大錯誤，「以疫謀獨」。這是民進黨政府想做但做不到的事，指揮中心輕鬆立了大功。

指揮中心在掌握了全部的通報大權後，由於自己通報檢驗量能塞車，一方面也看到了「校正回歸」的妙用，再加上快篩試劑出現後的確診黑數，讓台灣的確診數是會隨著假日、重要節日、或是政治需求而能機動調整。讓指揮中心最大的「報數」功能，也失去了公信力。卻能成功攪動著不知情的專家，隨著校正過的確診數御用的捍衛錯誤的政策，這是指揮中心犯下的第二個錯誤，「操弄疫情」。

在《紓困條例》出台後，彌補了指揮中心「有權無錢」的缺憾。拿到錢的權力怪獸，立刻變成貪吃蛇，在防疫領域中不再是傳統的「吃銅、吃鐵、吃砂石」，而是吃「口罩、疫苗、快篩劑」等與百姓性命有關的防疫物資。加上又在《傳染病防治法》的保護傘之下，赤裸裸的貪瀆，竟然每一樣都能變成合法，每一項文件都變成機密，連在立法院都不讓查。

所以台灣絕對不會出現像越南因為核酸檢驗費用過高起訴了衛生部長及河內市人民委員會主席之事。台灣所有防疫物資徵用弊案，都不會被調查，因為完全是指揮中心的合法權力，連給小吃店EUA都是合法的徵用。出了事只要在立法院問東答西，或巧妙的用確診逃掉，命下屬以各種無厘頭的說法將媒體忽悠過去就完事了。這是指揮中心犯的第三個錯誤，「以疫謀財」。

SARS時期的防疫戰士，用自己的生命譜出的《傳染病防治法》，在這一代的新冠防疫領導，卻拿人民的保命物資為政黨或個人譜出了「防疫選戰」的資本。怪不得在4月6日指揮中心不願意下架，6月30日也不願意，不是因為腦筋不好，而是想不出將來該怎麼辦。

其實不用想，輕症設立定點監測，重症必須通報隔離。再由死亡病例數及監測點陽性率來推估總感染數，就能解決檢驗量能不足、確診黑數、校正回歸的疑慮。也絕對不會在台灣宣稱疫情緩解之際，竟然白帶魚、竹筴魚、芒果都被大陸陸續驗出新冠。監測能精準預測確診數，就如同民調能預測選情、且在流感政策中都已齊備，不用長考。指揮中心一直不肯下架的原因恐怕還是「防疫選戰」的經費還沒找夠，或是還有戰友沒喝到湯吧！

（作者為中華民國防疫學會理事長）