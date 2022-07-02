不出所料，習近平在香港回歸25周年大會上的講話引發輿論兩極反應。支持者津津樂道「一國兩制」升級，歡呼香港二次回歸。反對派則異口同聲抨擊北京與港府打壓港人民主自由，哀歎「一國兩制」名存實亡。英美政府和台灣朝野更是見獵心喜，上下其手。打「民主自由牌」看似不容置疑，可以讓中共焦頭爛額，實則作繭自縛，甚至戕害香港的民主自由。如果這些「玩家」再不識時務，接下來只會屢屢碰壁。

首先，民主自由固然是全人類共同價值，但不是唯一的最高的價值。習近平在「七一講話」中兩次談到「維護國家主權、安全、發展利益」，強調其是「一國兩制」的根本宗旨和最高原則。換言之，香港的民主自由必須服務於這個根本宗旨，服從這個最高原則。

2020年出台的香港《國安法》第2條就規定，香港任何機構、組織和個人行使權利和自由，不得違背香港基本法第1條和第12條的規定。這兩條規定分別是「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」「香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府」。如果民主自由淪為反中亂港甚至謀求「香港獨立」的擋箭牌與護身符，北京一定不會容忍，早晚會出手干預，即使背負罵名也在所不惜。

其次，有些人唱衰香港的民主自由屬於別有用心，誇大其詞。根據香港新的選舉制度，直選產生的立法會議員的比例確實顯著下降，去年年底的議員直選投票率也創下新低，給了反對派民主倒退的口實。但與選舉至上的西式民主觀不同，在中共看來，直選只是選舉的一種形式，選舉也只是民主的一個環節。更重要的是，香港基本法中關於「雙普選」的條款沒有變動，也就是說北京對「雙普選」的承諾不變。

另外，即使備受爭議的香港《國安法》也白紙黑字「應當尊重和保障人權」，保護香港居民根據基本法和兩大國際人權公約適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由。平心而論，港人享有的民主自由仍然遙遙領先於「內地」民眾擁有的權利。

再次，「民主自由牌」之所以光環不再，某種程度上也是反對派造成的後果。在香港回歸後的很長一段時間內，北京對這些標榜「反共愛國」的反對派其實是相當寬容的。5年前，習近平在香港回歸20周年大會發表講話時，還表態「只要愛國愛港，誠心誠意擁護一國兩制方針和香港特別行政區基本法，不論持什麼政見或主張，我們都願意與之溝通」。

結果在過去幾年，反對派不但不領情，反而在民主自由問題上漫天要價，打斷了香港的民主化進程。一些人甚至與境外反中勢力勾結，從反對派淪為反動派。所以此番習近平不僅斬釘截鐵地宣布「政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則」，而且強調香港所有居民應該自覺尊重和維護中共領導下的社會主義制度。

「民主自由牌」雖然還能造點輿論，但改變不了「一國兩制」在香港的前進方向。同樣地，這張牌恐怕也難以抗拒兩岸統一的大勢所趨。