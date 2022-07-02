近日盛傳美國政府官員正在努力安排美國總統拜登與中國領導人習近平在今年夏天進行通話；與此同時，在稍早之前的6月15日，中國國家主席與俄羅斯總統普丁通了電話，雙方就重大問題交換了意見。「重大問題」何所指？習與普又是如何地交換了意見？

這就要先看到習普通話前兩天，中共中央外事辦主任楊潔篪和美國國安顧問蘇利文6月13日在盧森堡的會晤了，楊蘇二人進行了長達4個半小時的會談。作為中美兩國元首最貼身的高級幕僚，只要兩人單獨會晤，十之八九應與兩國元首的外事活動有關。

楊蘇第一次會晤，是2021年10月在蘇黎世，第二次是2022年3月在羅馬，兩次會晤之後沒多久就出現了習拜視訊會談，這次想必也不例外。透視地看，楊蘇兩位高級幕僚深談的課題必然是當下中美兩國或中美俄三方共同關注的重大問題，這大概率當然也就跟俄烏戰局有關了。這就解讀了兩人會談之後才兩天，中俄元首就進行了通話。

習普通話內容未見詳細報導，中國官方新聞稿基本輕描淡寫，但還是點到了「習近平提到中方對烏克蘭問題的立場」及「中方願繼續為此發揮應有作用」。值得更加關注的是俄國官方媒體塔斯社的報導，提到兩位領導人討論到了烏克蘭局勢，還指出習對普說「他已準備好了來處理烏克蘭危機」，又說「所有相關方面均應採取負責任的態度正確處理烏克蘭問題；中國已準備好了來扮演建設性的角色。」

俄烏戰爭2月24日開打，我於3月10日即撰文《俄烏戰局中國何時出手》，因開打不過兩周雙方傷亡巨大，俄烏雙方在白俄等地已進行了五輪會談，均有停戰之意，一直保持中立、始終樂見雙方停戰和談的中國似乎最具備斡旋者的條件；果然是隔不到20天， 3月18日中美就進行了習拜通話，並在通話次日，中國外長即對外宣稱，習近平提出了解決烏克蘭危機的「中國方案」。

但令人意外與遺憾的是，形勢並未朝這樣的路線圖發展下去，這其中最大的緣故是澤倫斯基背後的老大美國不想停，想打持久戰打趴俄羅斯並消耗歐洲；弔詭的是，本來企圖速戰速決的普丁將計就計，決定也改打持久戰來加大對美歐的能源壓力、糧食壓力及通膨壓力。這一來，戰爭又多持續了3個月。

形式發展至此，最新的狀態是：美歐對烏之援助已力不從心，歐洲大國已無心戀棧，最新針對10國的民調除波蘭外，其餘9國軍希望看到俄烏停火，即使讓烏損失土地亦在所不惜。美國也看到打趴俄羅斯已計不得逞，歐洲既無力也無心戀棧，自身也受到能源價漲對通膨的強大反擊。至於俄羅斯，已取得實利，包括烏東占地、盧布漂亮的翻身仗及一敵30（北約）的強大氣勢。但畢竟國力耗損也大，不如見好就收。

所有這一切形勢的發展，終於又讓俄烏終戰的契機再度出現，關鍵在於如何進行。這即是習普615通話的主要背景與內涵，至於習拜夏天能不能通上話，則取決於美方的評估與態度，在此之前中方是不便回應美方對兩國元首通話的高度期待。（作者為鳳凰衛視資深評論員）